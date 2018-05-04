「正國會」反對深澳電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



國民黨新北市長提名人侯友宜（左三）昨到新店最古老的「斯馨祠」土地公廟上香祈福。 記者陳珮琦／翻攝 分享 facebook

國民黨新北市長提名人侯友宜今天將二度與初選對手周錫瑋會面，昨天到新店區最老的「十四張斯馨祠」土地公廟向土地公報告環狀線進度，對民進黨「正國會」表態反對深澳燃煤電廠，侯友宜更高興地直說「安捏就對了」（這樣就對了），並向蘇貞昌喊話，希望蘇前縣長也能跟上正國會腳步，反對蓋深澳燃煤電廠。

對於今天上午10點二度「侯周會」，將由國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、副市長李四川、新北市議會議長蔣根煌及多位市議員提名人都將陪同侯友宜拜會周錫瑋，黃金陣容、氣勢十足。

侯友宜說，這是早安排好的行程，會就選戰方式和策略以及市政如何延續，好好的溝通；至於周是否擔任競選團隊重要輔選大將？侯友宜說，都會在會面時來談。

他昨天在市議員陳儀君、劉哲彰陪同到捷運環狀線十四張機廠用地內的「斯馨祠」，向土地公報告環狀線進度。根據斯馨祠石碑上載明，清乾隆四十四年由信士集資捐建，距今有239年歷史，是新店地區最古老的土地公廟，目前香爐、土地公、土地婆都是建廟之初來自福建，與石碑同為極具歷史價值文物。

侯友宜表示，捷運站各個站體都應該要有自己的特色，結合文化、教育、休閒娛樂等，讓捷運站就是一個都市的景觀亮點。

斯馨祠受到興建捷運十四張機廠而暫遷，二年後將移至央北重劃區歷史公園，持續守護地方民眾。

對民進黨「正國會」反對深澳燃煤電廠，侯友宜聽聞後興奮地連說二次「安捏就對了」！他也將在下周到宜蘭，拜訪國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，就深澳燃煤電廠議題交換意見。