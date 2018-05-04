親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

「正國會」反對深澳電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 23:37聯合報 記者陳珮琦／新北報導

國民黨新北市長提名人侯友宜（左三）昨到新店最古老的「斯馨祠」土地公廟上香祈福。 ...
國民黨新北市長提名人侯友宜（左三）昨到新店最古老的「斯馨祠」土地公廟上香祈福。 記者陳珮琦／翻攝
分享

國民黨新北市長提名人侯友宜今天將二度與初選對手周錫瑋會面，昨天到新店區最老的「十四張斯馨祠」土地公廟向土地公報告環狀線進度，對民進黨「正國會」表態反對深澳燃煤電廠，侯友宜更高興地直說「安捏就對了」（這樣就對了），並向蘇貞昌喊話，希望蘇前縣長也能跟上正國會腳步，反對蓋深澳燃煤電廠。

對於今天上午10點二度「侯周會」，將由國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、副市長李四川、新北市議會議長蔣根煌及多位市議員提名人都將陪同侯友宜拜會周錫瑋，黃金陣容、氣勢十足。

侯友宜說，這是早安排好的行程，會就選戰方式和策略以及市政如何延續，好好的溝通；至於周是否擔任競選團隊重要輔選大將？侯友宜說，都會在會面時來談。

他昨天在市議員陳儀君、劉哲彰陪同到捷運環狀線十四張機廠用地內的「斯馨祠」，向土地公報告環狀線進度。根據斯馨祠石碑上載明，清乾隆四十四年由信士集資捐建，距今有239年歷史，是新店地區最古老的土地公廟，目前香爐、土地公、土地婆都是建廟之初來自福建，與石碑同為極具歷史價值文物。

侯友宜表示，捷運站各個站體都應該要有自己的特色，結合文化、教育、休閒娛樂等，讓捷運站就是一個都市的景觀亮點。

斯馨祠受到興建捷運十四張機廠而暫遷，二年後將移至央北重劃區歷史公園，持續守護地方民眾。

對民進黨「正國會」反對深澳燃煤電廠，侯友宜聽聞後興奮地連說二次「安捏就對了」！他也將在下周到宜蘭，拜訪國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，就深澳燃煤電廠議題交換意見。

侯友宜土地公捷運環狀線周錫瑋吳敦義
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39

穩北部供電 賴清德挺深澳電廠

2018-05-05 01:34

賴揆：今夏供電將比去年好

2018-05-05 01:34

深澳電廠如果有汙染 蘇貞昌：將嚴格反對

2018-05-04 23:41

不蓋深澳電廠 北台灣將缺電？ 賴揆這麼說

2018-05-04 21:01

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

重申2025落實非核家園 賴揆：深澳電廠不製造空汙

2018-05-04 14:16

反深澳電廠 包正豪：台灣發展栽在民進黨意識形態上

2018-05-04 14:04

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

賴揆：有決心信心落實2025年非核家園目標

2018-05-04 12:25

深澳發電不會造成空汙影響？ 環團：只有賴清德相信

2018-05-04 12:22

影／賴清德能源專案報告　遭國民黨立委包圍

2018-05-04 11:39

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

綠營正國會反對深澳燃煤電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 11:25

深澳爭議 綠委：是在廢核後補綠能不足

2018-05-04 10:58

影／避談正國會反深澳電廠 賴揆：安全才有再轉

2018-05-04 10:11

賴清德：即使深澳電廠順利發電 不會造成空汙影響

2018-05-04 09:43

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

燃煤發電比 2025年擬降至30%

2018-05-04 00:10

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03
看更多

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

陳水扁出席凱校募款餐會 璩美鳳「敬酒」被趕出場

2018-05-04 20:31

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

璩美鳳闖扁餐會跟扁打招呼 扁也簡短回應

2018-05-04 20:41

扁巧妙站上肥皂箱是否違規 中監蒐證了解評估

2018-05-04 21:24

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

南桃園民視斷訊 鄭文燦：不該犧牲消費者權益

2018-05-04 14:39

吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52

前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

反深澳電廠 包正豪：台灣發展栽在民進黨意識形態上

2018-05-04 14:04

蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

民視新聞斷訊 中市府籲NCC裁處

2018-05-04 15:47

民進黨是否派人選北市？ 丁守中：結果都一樣

2018-05-04 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top