深澳電廠如果有汙染 蘇貞昌：將嚴格反對

2018-05-04 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）看著雙和醫院動工老照片，細屬當年「移山」興院點點滴滴。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

深澳燃煤發電廠引起熱議，儼然成為新北市長藍綠參選人角力場，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天首度「清楚」表態，深澳電廠如果「不安全、有汙染」，他將嚴格「反對」，為市民把關。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨到中和拜訪地方老朋友，暢談過去雙和醫院等政績，多次強調「我把山移開」。他說，雙和醫院當年所在地還是丘陵，為了蓋醫院共移走30萬立方的土方，運用4萬6千輛車次、十噸大卡車，將土方載往鶯歌三鶯橋下，並創造出32公頃的新生地，雙和醫院也成為當地與新店、板橋、土城求診最重要醫院。

蘇貞昌說，若是擔任市長要讓雙和醫院的二期、三期工程加速進行，讓市民有更多醫療資源，不再一床難求，同時改善醫院周邊交通配套，並向中央爭取長照預算，照顧市民。

他個人究竟支持或反對興設深澳電廠？蘇貞昌說，為了新北市民的好生活，必須要有電，為了發展與健康，會希望要有電但不能汙染，將為新北市民健康做把關。行政院長賴清德也報告過，維持穩定的供電，不能有汙染，都是政府的責任。

蘇話鋒一轉暗酸指出，過去新北跟六都比都排在最後，跟全國比也常是後段班，過去的政績是未來的保證，市政不論誰來做，一定都會想做好，但團隊夠不夠強、領導人有沒有魄力、做事情有沒有效率，都會產生不同的結果。

對此新北市府發言人張其強反諷指出，若是要比較，蘇貞昌任內汙水下水道接管率5.23%，朱立倫任內至今已超過81%，是全國最多，「感謝曾經為新北努力付出的人」，新北要有更好的未來，不能沈溺於過去，不能只看到過去沒有未來。