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深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長賴清德今至立法院針對能源政策進行專案報告，在興建深澳燃煤電廠的議題上，有民進黨立委也表示反對。民進黨立委高志鵬於質詢時表示支持用節能取代深澳電廠。他強調，如果有一個公投，讓人民在深澳和節電之間二選一，他相信大家不會選擇深澳電廠，假如人民選擇深澳電廠，那他自己（辭職）下台。

高志鵬指出，南韓首爾市長朴元淳從2012年實行「減少一座核電廠」計畫，要在首爾地區減少200萬TOE（油當量）的能源消耗，不只提前達標，更在2014年進入第二階段，喊出要再省下兩座核電廠（400萬油當量）的目標。

高志鵬強調，首爾光是第一階段就砸下570億台幣，而且不只是要求民眾隨手關燈。他說，首爾的作法，是透過產官學的力量，提高全首爾市的「能源使用效率」，除了提供低利貸款翻新建築物、汰換耗能設備和燈泡，補助市民裝設太陽能板之外，還結合科技和智慧城市，自動偵測沒有人使用的區域，控制空調、關閉照明，甚至電梯。

他坦言，南韓的做法台灣不是沒有做，只是我國的預算的預算連160億元都不到。高志鵬認為，深澳電廠預計2025年才能運轉，如果把興建預算的1000億元用來節電，用6年的時間透過節電，他指出按照新節電運動行政院所推估的成效估算，到2025年累積節電量將有200億度，並認為可以同時打造一個以節電為核心的產業生態系。

高志鵬直言，深澳電廠是一座肯定賠本的電廠，根據台電的擴建計畫書，核定的現值報酬率為2.19%，投資回收年限23.98年，意指要到2049年才能回本，但是台灣要達到溫室氣體減量法的減碳目標，在2045年就需要淘汰燃煤發電。他認為，深澳電廠肯定是虧錢賠本、讓人民也賠上健康的電廠。

高志鵬直言，如果舉行公投，要在「深澳」和「節電」之間二選一，他相信大家不會選深澳電廠，假如結果人民選深澳，那他自己下台。

深澳電廠節電高志鵬
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