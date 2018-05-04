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夏季供電 賴清德：會比去年更好

2018-05-04 16:52中央社 台北4日電

行政院長賴清德。聯合報系記者陳煜彬／攝影
行政院長賴清德。聯合報系記者陳煜彬／攝影
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夏季用電高峰即將到來，立委詢問能否保證今年夏天不缺電？行政院長賴清德表示，不會不敢承諾，今年夏天供電「會比去年更好」，會全力以赴。

根據立法院朝野黨團協商結論，立法院院會今天邀請賴清德就能源政策專案報告並備質詢，民進黨團、國民黨團各質詢2小時，時代力量黨團、親民黨團各45分。

中國國民黨立法委員曾銘宗問賴清德，敢不敢用政治生命承諾2025年非核家園能做到？若做不到就退出政壇。

賴清德說，「我可以做到」，立法院也已經修正電業法，要求行政院照這目標來做，「我們一定會達到這個目標」，今天不必另外去築一個標的。

賴清德表示，目前到底缺不缺電，看昨天的備轉容量率還有4到5%，基本上發的電用完後還有剩；這也是因為地方政府加嚴管制，降低生煤許可，發電量受到限制；總統蔡英文所謂未來不缺電，是台電、經濟部及行政院推動各項電力建設都能如期完成，自然而然不會缺電。

曾銘宗追問，是否能保證今年夏天不缺電？賴清德說，他不會不敢承諾，也不是吝惜（戀戰）能不能繼續在政壇服務，「我從來不吝惜，我都把每天當作最後一天」。

賴清德說，未來他要推動很多電力開發工作，包括觀塘第三液化天然氣接收站、深澳電廠興建等，不希望到最後反對興建的人說他是在捍衛政治生命；今年夏天供電「會比去年更好」，他會全力以赴。

賴清德立法院
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