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反深澳電廠 包正豪：台灣發展栽在民進黨意識形態上

2018-05-04 14:04聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

台電深澳電廠場址與周邊環境。圖／聯合報系資料照
台電深澳電廠場址與周邊環境。圖／聯合報系資料照
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行政院長賴清德今天至立法院進行能源政策報告，指出深澳電廠不會造成空汙影響的問題，會透過其他作為讓總排放量降低；但民調顯示，超過6成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口，5成6民眾認為蔡英文總統沒有實現「非核家園」目標。對此，有學者認為整個台灣的發展是栽在民進黨意識形態的堅持上。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪表示，民進黨對能源政策根本沒辦法，那些用選舉說得很好聽、做得很漂亮的文宣，但執政後卻發現綠能根本沒辦法滿足台灣的用電量，為避免自打嘴巴，只好另外增設燃煤電廠，但卻無法自圓其說空汙狀態。

包正豪說，追根究底來看，執政黨根本沒有能源政策，才會讓現在執政黨變得很困擾，目前反核四還在風頭上，而深澳電廠被各界逼到一個極致，就凸顯民進黨對限電和停電的恐懼，只要在今年夏天發生限電或停電的情形，那民進黨就不用再選了，所以他們才會呈現這種焦慮和憂慮感。

包正豪認為，各個國家再推綠色能源都是因為汙染少，相較是較乾淨的能源，但發電量不夠時要彌補發電缺口，執政黨卻用這種造成溫室效應最嚴重的燃煤電廠，他們基於意識形態要新蓋一個電廠，還要漲電價，這樣台灣的發展就是栽在民進黨的意識形態上。

民進黨包正豪停電
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