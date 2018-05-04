親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
政治
軍事
綜合
合康雲極

70餘萬戶突遭斷訊！民視新聞控郭台銘干預媒體

聽過金正恩説笑話嗎？板門店的「對白秘話」

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

在戶外的太陽能板。記者鄭國樑／攝影
在戶外的太陽能板。記者鄭國樑／攝影
分享

行政院長賴清德表示，深澳電廠不會造成空汙影響的問題，會透過其他作為讓總排放量降低；但民調顯示，超過六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口，五成六民眾認為蔡英文總統沒有實現「非核家園」目標。

淡江大學全球政經系主任包正豪表示，民進黨從反核四得到搞垮國民黨的甜頭，所以一股腦地要搞綠電，但執政後面對供電壓力，不得不尋找替代電源來彌補，所以不惜當凱子購買高出行情數倍的風電，卻又緩不濟急，於是又動腦筋到燃煤的深澳，卻偏偏又有空汙問題。

民調顯示，在能源和電力政策方面，三分之二受訪民眾知道蔡英文提出「2025年非核家園」的目標，但是56.5%認為蔡英文沒有實現「非核家園」的政見。

替代能源方面，60%認為緑能無法填補台灣供電缺口，65.6%認為蔡英文沒有做到解決空氣汙染的承諾，更有高達77.1%認為蔡英文沒有實現「十年不漲電價」的承諾。

蔡政府執政快兩年，給民眾的印象是什麼？最多的是43.1%認為「拚選舉」，其次是22.9%「拚政治」，均大於「拚經濟」的14.2%；蔡總統宣示民進黨執政應該「謙卑、謙卑、再謙卑」， 61.5%認為「不謙卑」，25.3%認為「謙卑」。

民調顯示，近三分之二民眾對總統蔡英文表現不滿意外，更有67.4%對民進黨政府不滿意，滿意者僅25.5%；相較之下，41.6%民眾滿意行政院長賴清德的表現，滿意度高於蔡英文。但是對賴清德不滿意的也有38.4%。

民眾希望兩年後的總統選舉，由誰代表民進黨參選？17.6%希望賴清德，11.3%希望蔡英文，柯文哲不到1%。交叉分析顯示，泛綠支持者中，37.3%支持賴清德代表出馬，希望蔡英文代表的為28.8%。

這項民意調查由中華民意研究協會委託全國公信力民調公司所做，於4月20日到22日晚上進習台閩地區的住宅電話抽樣訪問，有效樣本為1242個，在九成五信心水準下，抽樣誤差為正負2.78個百分點，並根據最新人口資料、地區、性別、年齡和教育程度加權處理。

蔡英文賴清德民進黨
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

賴揆：有決心信心落實2025年非核家園目標

2018-05-04 12:25

深澳發電不會造成空汙影響？ 環團：只有賴清德相信

2018-05-04 12:22

影／賴清德能源專案報告　遭國民黨立委包圍

2018-05-04 11:39

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

綠營正國會反對深澳燃煤電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 11:25

深澳爭議 綠委：是在廢核後補綠能不足

2018-05-04 10:58

影／避談正國會反深澳電廠 賴揆：安全才有再轉

2018-05-04 10:11

賴清德：即使深澳電廠順利發電 不會造成空汙影響

2018-05-04 09:43

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

燃煤發電比 2025年擬降至30%

2018-05-04 00:10

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

煤灰威脅中部呼吸權 立委籲速修法

2018-05-03 14:27

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

立委提議深夜限電 台電低調稱該時段用電量不大

2018-05-03 14:02

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46
看更多

熱門文章

54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

美國防部將禁大陸手機 我國國防部：早已禁用

2018-05-03 15:07

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

校長兼董事偷跑？ 吳茂昆：我都有報備

2018-05-03 23:45

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

觀察站／與柯文哲分手好難 民進黨陷兩難

2018-05-03 14:25

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

接受民進黨徵召入黨？柯P：從沒有這個選項

2018-05-03 15:54

軍改公聽會 邱國正：難過部分退伍軍人說話方式

2018-05-03 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top