最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



在戶外的太陽能板。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德表示，深澳電廠不會造成空汙影響的問題，會透過其他作為讓總排放量降低；但民調顯示，超過六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口，五成六民眾認為蔡英文總統沒有實現「非核家園」目標。

淡江大學全球政經系主任包正豪表示，民進黨從反核四得到搞垮國民黨的甜頭，所以一股腦地要搞綠電，但執政後面對供電壓力，不得不尋找替代電源來彌補，所以不惜當凱子購買高出行情數倍的風電，卻又緩不濟急，於是又動腦筋到燃煤的深澳，卻偏偏又有空汙問題。

民調顯示，在能源和電力政策方面，三分之二受訪民眾知道蔡英文提出「2025年非核家園」的目標，但是56.5%認為蔡英文沒有實現「非核家園」的政見。

替代能源方面，60%認為緑能無法填補台灣供電缺口，65.6%認為蔡英文沒有做到解決空氣汙染的承諾，更有高達77.1%認為蔡英文沒有實現「十年不漲電價」的承諾。

蔡政府執政快兩年，給民眾的印象是什麼？最多的是43.1%認為「拚選舉」，其次是22.9%「拚政治」，均大於「拚經濟」的14.2%；蔡總統宣示民進黨執政應該「謙卑、謙卑、再謙卑」， 61.5%認為「不謙卑」，25.3%認為「謙卑」。

民調顯示，近三分之二民眾對總統蔡英文表現不滿意外，更有67.4%對民進黨政府不滿意，滿意者僅25.5%；相較之下，41.6%民眾滿意行政院長賴清德的表現，滿意度高於蔡英文。但是對賴清德不滿意的也有38.4%。

民眾希望兩年後的總統選舉，由誰代表民進黨參選？17.6%希望賴清德，11.3%希望蔡英文，柯文哲不到1%。交叉分析顯示，泛綠支持者中，37.3%支持賴清德代表出馬，希望蔡英文代表的為28.8%。

這項民意調查由中華民意研究協會委託全國公信力民調公司所做，於4月20日到22日晚上進習台閩地區的住宅電話抽樣訪問，有效樣本為1242個，在九成五信心水準下，抽樣誤差為正負2.78個百分點，並根據最新人口資料、地區、性別、年齡和教育程度加權處理。