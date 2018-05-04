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擴大補助鍋爐改用乾淨燃料 每座最多50萬元

2018-05-04 13:25中央社 台北4日電

環保署今天修正發布「改造或汰換鍋爐補助辦法」，將擴大鍋爐改用乾淨燃料的補助適用對象，並將申請期間延長至明年6月30日止，每座鍋爐補助金額最多可達新台幣50萬元。

為了減少鍋爐及加熱設備在燃燒過程中所產生的空氣污染物，環保署去年4月已優先補助旅宿業、醫療社會福利機構及學校改造或汰換燃油鍋爐改用低污染性氣體燃料、太陽能或電能加熱設備。

為加速改造或汰換鍋爐效率，行政院環境保護署今天修正發布「改造或汰換鍋爐補助辦法」，將擴大補助適用對象，並將申請補助期間延長至明年6月30日止。

環保署指出，除了工廠管理輔導法管理的工廠、電業法管理的電業及國營事業管理法管理的國營事業外，只要在去年4月15日後改造或汰換鍋爐改用低污染性氣體燃料、太陽能、電能加熱設備或是目前鍋爐改造、汰換仍未完工的公私場所，都可以申請補助。每座鍋爐補助金額最多50萬元。

環保署表示，「鍋爐空氣污染物排放標準」草案已經於1月30日預告，未來預計不分燃料別、不分規模的所有鍋爐都須於109年7月1日符合該標準，希望藉由行政管制及經濟誘因等兩項法規，減緩鍋爐空氣污染物排放對區域性空氣品質影響。

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