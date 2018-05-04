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重申2025落實非核家園 賴揆：深澳電廠不製造空汙

2018-05-04 14:16聯合晚報 記者周志豪徐偉真／台北報導

行政院長賴清德（左）上午前往立法院進行能源專案報告，他拿出能源政策專案報告書，與...
行政院長賴清德（左）上午前往立法院進行能源專案報告，他拿出能源政策專案報告書，與經濟部長沈榮津（右）一同接受立委質詢時，表示行政院會請經濟部在調整電價時，一定要注意民眾的生活。 記者鄭清元／攝影
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在國民黨團要求下，行政院長賴清德今前往立院專案報告「能源政策」。賴清德重申，核一、二、三廠將不延役，核四不啟封、不運轉，要讓核能設備依「電業法」要求，2025年以前全面停止運轉，落實非核家園政策。

賴清德重申，2020年紅害一定可以減半，2025年空汙總排放量也會降低，即使深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空汙影響的問題，會透過其他作為讓總排放量降低，保障民眾健康。

賴清德說，非核家園政策是「順應民意」，依據「電業法」推動的政策。賴清德表示，全球已經歷三次重大核災事件，國內也面臨核廢料處理難題，推動2025非核家園已刻不容緩。

至於近來備受詬病的電廠空汙排放問題，賴清德表示，短期台電將強化電廠汙染放制設施降低汙染物排放，並於空汙嚴重時期降載減排，以燃氣機組替代燃煤機組發電；中長期則汰舊電廠設備由超超臨界燃煤機組入替，改善空氣品質。

但賴清德表示，為維持國家能源多元化供應途徑，確保供電穩定，燃煤發電仍是我國重要基載發電項目，但國營事業將投入584億元改善汙染防治設備，再將燃煤發電比重逐漸下修，以最佳化技術降低汙染排放。

賴清德表示，「電業法」已明定，2025年非核家園政策落實時，再生能源占比要達20%目標，在確保國家電力穩定下，達成國家溫室氣體階段管制目標：火力發電占比80%，其中希望然氣發電能占50%、燃煤發電占30%，以達低碳潔淨能源目標。

透過電價穩定機制 力求民生電價不漲

賴清德表示，蔡政府未來將在確保能源安全、發展綠色經濟、維持環境永續與促成諸如電價等社會公平要求的四大前提下，達成非核家園目標，落實能源轉型，

對於後續電價穩定，賴清德表示，將透過「保障民生基本用電」與「電價穩定機制」落實，力求未來能基本民生電價不調漲、高用電量者能節能，並以電價調幅不超過3%限制、台電設置電價穩定準備管理機制，平穩電價。

賴清德電價非核家園深澳電廠
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