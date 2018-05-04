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深澳發電不會造成空汙影響？ 環團：只有賴清德相信

2018-05-04 12:22聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

行政院長賴清德今天到立法院進行能源專案報告，他今天重申，2020年紅害一定可以減半，2025年空汙總排放量也會降低，即使深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空氣汙染影響，會透過其他作為讓總排放量降低，保障民眾健康。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，賴清德受過專業的醫學訓練，一位醫師說出這樣不精準的話，實在非常可惜；他說，沒有什麼東西沒有汙染的，燒木柴都會造成汙染，若要說燒煤沒有空汙影響，「只有賴清德相信」。

葉光芃說， 每一樣東西都會有汙染，就算再生能源、風力發電、太陽能，其裝設、回收都是汙染，只是說要怎麼對生物造成的傷害最低，哪一個傷害比較小，沒有「不造成空氣汙染」這種事。

他表示，過去的行政院長，大多都是學經濟出身的，算錯帳不會危害生命；但賴清德院長身為一個醫師，開錯刀、下錯藥物，傷害的就是一個人的生命，曾受過這樣嚴謹教育訓練的賴院長，竟然講出這樣不精準的話，實在太可惜了。

葉光芃說，醫界普遍都很綠，但是，台灣人並沒有欠民進黨，完全執政就應該完全負責，包括人民也應該要負全責，現在政府有這麼大的權力，是人民給予的，但如果民進黨執政後並沒有做好，那麼人民就應該要收回給它(民進黨)的權力。

圖為台電深澳電廠場址與周邊環境。聯合報系資料照片
圖為台電深澳電廠場址與周邊環境。聯合報系資料照片
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賴清德民進黨
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