賴揆：有決心信心落實2025年非核家園目標

2018-05-04 12:25 中央社 台北4日電



行政院長賴清德今天向立法院進行能源政策專案報告表示，有決心也有信心，落實「2025年非核家園」目標，同時達到穩定供電、改善空氣品質及促進綠能產業發展的目的。

賴清德強調，行政院透過法令修訂，編列預算及擬訂行動方案，積極推動能源轉型。一方面堅定邁出非核家園的步伐，強化能源安全；二方面善用台灣發展綠能的利基，提升產業競爭力。

談及非核家園，賴清德說，立法院已於2017年1月11日，三讀通過電業法修正案，其中第95條明定：「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」。依此規定，政府必須落實執行「核一、核二、核三廠如期除役及核四廠不運轉」的要求。

他指出，2016年台灣各類能源占總體發電量的配比結構為核能占12%，再生能源占4.8%，燃煤占45.4%，天然氣占32.4%及其他能源（包括燃油及水力）占5.4%。

賴清德表示，未來配合核一廠1、2號機將陸續在2018年12月及2019年7月除役，核二廠1、2號機於2021年12月及2023年3月除役，核三廠1、2號機於2024年7月及2025年5月除役，因此，政府在能源轉型過程中，必須在確保電力穩定供應與能源安全兩大前提下，規劃合理的能源配比。

他說，蔡總統在2017年宣示中長期能源配比為「2025年實現再生能源占比20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，且能穩定供電」，行政院將結合社會各界力量全力以赴，達成目標。

穩定供電方面，賴清德表示，將藉由「多元創能」、「智慧節能」及「科技儲能」等三大措施，在2019年達到每年備用容量率為15%、備轉容量率為10%的供電目標。

他指出，其中在智慧節能部分，2018年底將完成20萬具智慧電表的布建，至2024年達300萬具。未來，透過智慧電表的加值運用，民眾可以清楚知道各項電器的即時用電情況，再加上時間電價、需量競價等配套措施，鼓勵用戶自主節能，達到智慧節能目標。

至於改善空污，賴清德強調，改善空氣品質是政府責無旁貸的任務之一，預估至2025年再生能源發電量可達546億度，約可降低二氧化碳排放量約2888萬噸。

他表示，為減少電廠的空污排放，台電公司已積極提升燃氣在能源結構中的占比，目前已在通霄、大潭、台中及興達等電廠增設燃氣機組。

賴清德指出，由於天然氣有國安、公安及價格上的考量，因此必須保留一定比例的燃煤發電做為基載，以確保能源供應的穩定及安全。

賴清德說，台電正積極進行燃煤電廠的汰舊換新，並逐一設置煤倉，新的燃煤電廠都將採用淨煤（高熱值、低硫、低氮、低汞成分的煤），更新後的燃煤機組也都會改以高效能，低污染排放的機組，降低生產每度電的用煤量。

此外，有關核二廠2號機再轉問題，賴清德也說明，行政院已責成經濟部妥善督導台電公司，務必在「安全第一」、「尊重專業」及「依照標準程序」三大原則下，確保機組安全運轉。「沒有安全就沒有再轉」，是不變的目標。

至於深澳電廠更新問題，賴清德強調，是為因應北部用電缺口，確保北部持續發展。未來中南部將持續發展，無法長期供應北部用電需求。不會因為興建深澳電廠讓空污成為北部憂心問題。確保國人健康與供電穩定是政府的承諾。