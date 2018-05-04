親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
政治
軍事
綜合
合康雲極

70餘萬戶突遭斷訊！民視新聞控郭台銘干預媒體

聽過金正恩説笑話嗎？板門店的「對白秘話」

賴揆：有決心信心落實2025年非核家園目標

2018-05-04 12:25中央社 台北4日電

行政院長賴清德今天向立法院進行能源政策專案報告表示，有決心也有信心，落實「2025年非核家園」目標，同時達到穩定供電、改善空氣品質及促進綠能產業發展的目的。

賴清德強調，行政院透過法令修訂，編列預算及擬訂行動方案，積極推動能源轉型。一方面堅定邁出非核家園的步伐，強化能源安全；二方面善用台灣發展綠能的利基，提升產業競爭力。

談及非核家園，賴清德說，立法院已於2017年1月11日，三讀通過電業法修正案，其中第95條明定：「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」。依此規定，政府必須落實執行「核一、核二、核三廠如期除役及核四廠不運轉」的要求。

他指出，2016年台灣各類能源占總體發電量的配比結構為核能占12%，再生能源占4.8%，燃煤占45.4%，天然氣占32.4%及其他能源（包括燃油及水力）占5.4%。

賴清德表示，未來配合核一廠1、2號機將陸續在2018年12月及2019年7月除役，核二廠1、2號機於2021年12月及2023年3月除役，核三廠1、2號機於2024年7月及2025年5月除役，因此，政府在能源轉型過程中，必須在確保電力穩定供應與能源安全兩大前提下，規劃合理的能源配比。

他說，蔡總統在2017年宣示中長期能源配比為「2025年實現再生能源占比20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，且能穩定供電」，行政院將結合社會各界力量全力以赴，達成目標。

穩定供電方面，賴清德表示，將藉由「多元創能」、「智慧節能」及「科技儲能」等三大措施，在2019年達到每年備用容量率為15%、備轉容量率為10%的供電目標。

他指出，其中在智慧節能部分，2018年底將完成20萬具智慧電表的布建，至2024年達300萬具。未來，透過智慧電表的加值運用，民眾可以清楚知道各項電器的即時用電情況，再加上時間電價、需量競價等配套措施，鼓勵用戶自主節能，達到智慧節能目標。

至於改善空污，賴清德強調，改善空氣品質是政府責無旁貸的任務之一，預估至2025年再生能源發電量可達546億度，約可降低二氧化碳排放量約2888萬噸。

他表示，為減少電廠的空污排放，台電公司已積極提升燃氣在能源結構中的占比，目前已在通霄、大潭、台中及興達等電廠增設燃氣機組。

賴清德指出，由於天然氣有國安、公安及價格上的考量，因此必須保留一定比例的燃煤發電做為基載，以確保能源供應的穩定及安全。

賴清德說，台電正積極進行燃煤電廠的汰舊換新，並逐一設置煤倉，新的燃煤電廠都將採用淨煤（高熱值、低硫、低氮、低汞成分的煤），更新後的燃煤機組也都會改以高效能，低污染排放的機組，降低生產每度電的用煤量。

此外，有關核二廠2號機再轉問題，賴清德也說明，行政院已責成經濟部妥善督導台電公司，務必在「安全第一」、「尊重專業」及「依照標準程序」三大原則下，確保機組安全運轉。「沒有安全就沒有再轉」，是不變的目標。

至於深澳電廠更新問題，賴清德強調，是為因應北部用電缺口，確保北部持續發展。未來中南部將持續發展，無法長期供應北部用電需求。不會因為興建深澳電廠讓空污成為北部憂心問題。確保國人健康與供電穩定是政府的承諾。

賴清德空污再生能源
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

深澳發電不會造成空汙影響？ 環團：只有賴清德相信

2018-05-04 12:22

影／賴清德能源專案報告　遭國民黨立委包圍

2018-05-04 11:39

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

綠營正國會反對深澳燃煤電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 11:25

深澳爭議 綠委：是在廢核後補綠能不足

2018-05-04 10:58

影／避談正國會反深澳電廠 賴揆：安全才有再轉

2018-05-04 10:11

賴清德：即使深澳電廠順利發電 不會造成空汙影響

2018-05-04 09:43

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

燃煤發電比 2025年擬降至30%

2018-05-04 00:10

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

煤灰威脅中部呼吸權 立委籲速修法

2018-05-03 14:27

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

立委提議深夜限電 台電低調稱該時段用電量不大

2018-05-03 14:02

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46
看更多

熱門文章

54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

行政訴訟婦聯會提關鍵證據 雷倩：發現可稱「奇蹟！」

2018-05-04 01:58

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

扁：縱使柯P市長落選 2020仍有可能當選總統

2018-05-04 00:06

北市長選戰 綠高層：自提人選就是禮讓國民黨

2018-05-04 00:28

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

小英保證不缺電 羅智強：幹話頭

2018-05-03 18:34

美國防部將禁大陸手機 我國國防部：早已禁用

2018-05-03 15:07

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

軍人年改公聽會「私校條款」引抨擊

2018-05-04 00:38

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

校長兼董事偷跑？ 吳茂昆：我都有報備

2018-05-03 23:45

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48

政院通過組改案 環資部將成天下第一大部

2018-05-04 00:15

觀察站／與柯文哲分手好難 民進黨陷兩難

2018-05-03 14:25

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

接受民進黨徵召入黨？柯P：從沒有這個選項

2018-05-03 15:54

軍改公聽會 邱國正：難過部分退伍軍人說話方式

2018-05-03 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top