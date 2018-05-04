馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



行政院長賴清德今天前往立法院專案報告蔡政府「能源政策」，在答覆民進黨立委王定宇質詢時批評前總統馬英九周一提出的「以核養綠」建議，是違反主流民意，也違反電業法規定，認為馬英九就是要「重啟核四」。

賴清德表示，台灣社會經過幾十年論辯，終於達成非核家園共識，並將這樣的目標載入電業法明確規範，馬英九的說法違反主流民意，也違反電業法；國民黨等人對重啟深澳電廠表達不同意見，從馬英九說法看得出來，就是要重啟核四。

王定宇詢問，深澳電廠是否可能由燃煤改為使用天然氣發電？賴清德表示，要將深澳電廠改為天然氣發電廠，基隆市長林右昌已明確表示不會同意輸送管線經過基隆市埋設，深澳電廠周邊本身又以有卸油碼頭與漁港，也無法容納天然氣接收站興建。

賴清德說，目前同樣燃煤的林口電廠與大林電廠，夠過使用超超臨界機組，與高效能低雜質的媒，廢氣排放標準已經接近燃燒天然氣。

經濟部長沈榮津表示，深澳電廠要改為天然氣發電廠，腹地不夠大是基本問題，此外輸送天然氣的管線，「海管」影響生態，有環保問題；「陸管」要經過人口密集區，周邊民眾也會拒絕埋管。

沈榮津強調，重啟深澳電廠投資經費，環保占1/3的費用，已可大幅改善氮氣、硫氧化物排放達90%以上，環保問題已大幅改善。

因能源政策調整，蔡政府4月份曾調漲一波電價，王定宇追問，未來是否可能再調漲？賴清德說，後續是否再調漲，要看不同時候能源價格狀況，交電價審議委員會專業處理；但行政院會請經濟部注意，調整電價要兼顧民眾生活。