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深澳爭議 綠委：是在廢核後補綠能不足

2018-05-04 10:58聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委許智傑。記者林麒瑋／攝影
民進黨立委許智傑。記者林麒瑋／攝影
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近期深澳電廠台大校長遴選案，爆出許多政治角力。民進黨立委許智傑今日出席立法院民進黨團大會，會後受訪指出，深澳電廠是在廢核之後補足綠能的不足，中間這個過度期需要基礎電廠來配合，期望大家能共體時艱。

另關於拔管案，許智傑說，整個事件只要管中閔誠實面對，其實就不會拖這麼久，社會自有公道，不應用政治鬥爭拉扯台灣。

許智傑表示，深澳電廠的議題，地方立委有地方壓力，要體諒他們的立場，但能源政策與空汙政策應該是要一起談，廢核之後的綠能不足時，中間過度期需要有基礎電廠來配合，這也不是永久使用，等到綠能加強足夠之後電廠才會逐漸廢除，在這中間平衡點，希望大家能夠共體時艱，一起支持深澳電廠，廢核與綠能中間有過度期，綠能能快一點補足中間基礎電廠的不足，這個方向是個配套的，不能單獨思考一個單獨電廠的汙染，這沒辦法百分之百避免。

台大學生今天在校園發起新五四運動。許智傑說，大學自治和校園應盡量避免政治上的爭議，不論藍綠，具備有爭議議題就是誠實面對，才是消除爭議最好的方法，管中閔對於獨董和兼課問題就應誠實面對國人，社會自有公道不要用政治鬥爭，互相拉扯台灣，建議管中閔發揮智慧，誠實處理爭議。

媒體提問近期傳出香港將出3倍的價錢挖角台灣的大學教授，是否會因管案爆發教授出走潮？許智傑說，符合程序的是合法兼職，在這過度期間當事人應該要誠實面對，兼職是否有瑕疵？如何補足？外界不要用兼職就把台大教授一竿子打翻一條船，行政上的缺失或疏忽應找出平衡點，誠實面對爭議不分藍綠比較好。

深澳電廠台大管中閔
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