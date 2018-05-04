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賴清德：即使深澳電廠順利發電 不會造成空汙影響

2018-05-04 09:43聯合報 記者徐偉真╱即時報導

行政院長賴清德。記者徐偉真/攝影
行政院長賴清德。記者徐偉真/攝影
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行政院長賴清德今天重申，2020年紅害一定可以減半，2025年空汙總排放量也會降低，即使深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空汙影響的問題，會透過其他作為讓總排放量降低，保障民眾健康。

賴清德今天到立法院專案報告能源政策，被問到黨內正國會派系似乎對於蓋深澳電廠有不同意見，他未回應，表示在能源方面，行政院秉持蔡英文總統的能源安全、環境永續、綠色經濟和社會公平四大方向，穩健推動各項政策，落實減少空汙等三大目標，讓台灣成為綠色矽島。

賴清德說，核二再轉及興建深澳電廠，行政院秉持包括安全第一等三大原則，核二再轉是在大修後的標準程序，要通過原能會的標準查核，「不會為了電犧牲人民的安全」。

賴清德說，行政院要求台電，再生能源占比20%中，會成功取代核能發電廠除役後的12%占比，也會要求逐年降低火力發電的燃煤占比，提高天然氣發電占比，推動之後，台電全台電廠的空汙排放，會由每年10萬公噸，降到2025年的6.5萬公噸，即便是北區的空汙總排放，也會比今年減少。

賴清德說，台灣空汙不是來自火力發電，火力發電占比只有4.5至9%，移動汙染源就占1/3，包括工廠、餐廳等固定汙染源就有百分之卅幾，未來行政院會透過環保署等相關部會，跟地方政府合作，嚴格執行空汙法，落實解決空汙的方案。

賴清德台電深澳電廠
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