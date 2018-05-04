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MLB／水手宣布鈴木一朗轉任特助 本季不再出賽

燃煤發電比 2025年擬降至30%

2018-05-04 00:10聯合報 記者鄭媁／台北報導

行政院長賴清德今將赴立法院提出能源政策專案報告。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德今將赴立法院提出能源政策專案報告。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德今將赴立法院提出能源政策專案報告。根據行政院報告顯示，為落實二○二五年非核家園目標，二○二五年的再生能源裝置容量將達二七四二點三萬瓩。大林、林口、深澳電廠將均採超超臨界燃煤機組，藉以逐步降低燃煤發電比，至二○二五年降至百分之卅。

報告指出，為推動非核家園，順應民意需求，去年修正公布的「電業法」明定「核能發電設備應於二○二五年以前，全部停止運轉」，核一、核二、核三不延役，核四不啟封不運轉。未來也將推動交通工具電動化，在二○三○年新購公務車、公車全面電動化，二○三五年禁售燃油機車、二○四○年禁售燃油汽車為目標。

電價方面，報告也重申，政府保障人民生活基本用電權益，「基本民生用電不調漲」，也將透過電價穩定機制，維持電價穩定。

行政院強調，我國能源政策的核心價值，應兼顧能源安全、綠色經濟、環境永續及社會公平四大面向及目標。能源安全方面，有效運用各類能源優勢，積極增加能源自主性與確保能源多元性；綠色經濟方面，強化節能、創能、儲能與智慧系統整合的全方位發展。

環境永續方面，降低能源系統溫室氣體排放密集度，並改善空氣品質；社會公平部分，則要落實能源賦權精神，建構公平競爭的能源市場環境，並強化政策溝通與公眾參與，確保世代內與跨世代公平，實現能源民主與正義。

報告也提到，政府會致力降低能源系統溫室氣體排放密集度，估算至二○二五年，約可降低二千八百八十萬噸二氧化碳。

電價非核家園核四再生能源核二
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