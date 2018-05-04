深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

民進黨內派系「正國會」傾向不支持深澳電廠。圖為深澳電廠舊址。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德今天到立法院報告能源政策並備質詢，除了國民黨團要檢視民進黨政府過去能源主張與現在政策差異外，賴清德日前雖藉由便當會尋求黨籍立委支持興建深澳電廠，但黨內派系「正國會」傾向不支持，並將透過質詢，要求行政院尋找替代深澳電廠的方案。

由於深澳電廠影響的新北、基隆、宜蘭等地區，剛好是正國會大本營，包括立委高志鵬、蔡適應及確定參選宜蘭縣長的陳歐珀等人，都質疑興建深澳電廠影響地方生態。一位正國會派系成員說，在便當會上，高志鵬當面問賴清德，「若深澳燃煤發電廠不蓋，有沒有評估其他替代方案？」行政院當場只說，深澳燃煤電廠已納入規畫，若不蓋，隨時有限電風險。

不過，這項說法並未說服黨內立委，高志鵬上周輪值經濟委員會召委，召開「論析深澳電廠之必要性」公聽會，經濟部卻搶在公聽會前舉行記者會，針對公聽會題綱一一提出辯護，讓經濟委員會覺得被擺了一道。

蔡適應指出，他在便當會中提出質疑，像是過去深澳燃煤電廠都未開發，為什麼現在要開發，時間點必須說清楚。但行政院代表卻回應，從前總統陳水扁、馬英九到現在的蔡英文，一直評估有建深澳燃煤電廠的需求，問題只是何時蓋，提早蓋、就提早啟用。

針對賴清德的報告，高志鵬已備妥質詢彈藥，將逐一攻破台電指不蓋深澳電廠會導致北部缺電的說法；他認為，若以全年總用電量估算，北部並未缺電，台電說法顯然有誤。

高志鵬說，只是忠實反映地方意見，若太過激烈反對深澳電廠，會被說成造反或搞派系鬥爭，會想辦法當一隻「沒那麼討人厭的烏鴉」。

國民黨團總召林德福表示，民進黨利用反核議題操作獲得支持，執政後卻無法放棄核電，能源政策說要綠能，另方面又搞燃煤，民眾絕對無法接受，他會要求賴清德講清楚，並且回應民進黨過去質疑台電「藏電」的說法。

國民黨團書記長李彥秀強調，將就目前再生能源發展速度、燃煤造成空汙惡化、天然氣接收站興建對生態影響等現況提出質詢，以凸顯能源發展困境、民進黨能源政策的謬誤與躁進。