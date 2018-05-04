中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

立委林靜儀5月2日質詢缺電問題，表示自己以婦產科醫師立場，向環保署長李應元建議，最好晚上10點以後限電，讓大家早點下班、早點睡覺，不僅節能，還可解決少子化問題，當場獲李應元笑答「贊成」，3日李應元再說「我現在都10點睡覺」。聽到中央部會首長可以10點睡，縣市政府官員驚嘆：「好好喔！」

環保署長李應元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北市府 柯團隊24小時嗡嗡嗡

台北市長柯文哲上任後，高度依賴用LINE與部屬溝通，不僅曾在專訪時提到局處群組24小時都維持3人負責，另外還曾在自己臉書粉專上發文說，習慣用LINE聯絡事情。而北市府官員、幕僚、科長、股長、專員等，因為柯文哲酷愛使用LINE，手機裡面和工作有關的群組至少2、30個，多的甚至達上百個。遇上跨年等重大活動，常常24小時LINE不完。

台北市長柯文哲高度依賴用LINE與部屬溝通，曾在自己的臉書粉絲專頁上發文說，習慣用Line聯絡事情，不但免費又即時。 圖／擷自柯文哲臉書 分享 facebook

新北市府 10點睡覺天方夜譚

新北市新聞局長張其強表示，直轄市政府一級主管要晚上10點睡覺，根本天方夜譚，以他為例，很多記者都有晚上11、12點跟他聯繫的經驗，有時市府同仁也會深夜仍用LINE聯絡事情。另名新北市府一級主管則說「可能中央官員不用跑行程吧？」新北市有的局處同仁必須經常下鄉，在外跑行程，回家有時都已超過晚上10點。

10點限電 桃園市長：不可行

「辦不到啦！」桃園市府一名政務官聽聞每晚10點就要限電、睡覺直搖頭說，平時工時很長，從早忙到晚，大概晚上八點多才下班，回家後也有不少雜事要處理，時常忙到凌晨一點方能就寢，「身在都會區，周邊許多人都如此」。桃園市長鄭文燦則每天行程滿檔，常忙到深夜11點、12點，若遇突發事件，更幾乎沒時間闔眼；對立委建議晚上10點限電、就寢，他表示，這並非社會多數人生活常態，並不可行。

這幾天因敬鵬平鎮大火事件，桃市府繃緊神經，每天早上9點要開災害應變工作會議，相關局處首長都要到場，連日來幾乎都沒怎麼休息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

苗栗 線上待命不分平日假日

苗栗縣政府秘書長陳斌山加入LINE的工作群組包括局處長、治安、災害防救、輿論反映等有10幾個，他說，平常晚上11、12點透過LINE或電話連繫工作是常有的事，相信很多縣市政府的局處長也是一樣。陳斌山再說，不單是深夜常在連繫工作，假日也一樣，只要有任務都是馬上處理，他自己通常得超過12點才上得了床。

台中市長 凌晨2點還在回訊息

「晚上10點大概才回到家」，有台中市政府局處首長坦言羨慕李應元。局長說，晚上要跑攤、應酬，回到家還要看公文，手機LINE群組也響不停，長久下來，就算10點忙完，上床也睡不著。台中市長林佳龍則都幾點睡？幕僚表示，常常半夜1、2點了，手機LINE群組還有市長的留言，甚至會在臉書回訊息，「市長睡覺時間大概是凌晨1、2點」。

苗栗縣政府秘書長陳斌山說，晚上10點後還是常有工作透過LINE或電話連繫，根本不可能10點睡。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

台南 節電方法不是只有早睡

台南市政府秘書長方進呈說，每天忙完回到家，差不多就快10點，再加上洗澡、看書等，通常11點之後才會躺上床，「每個人習慣不同，鼓勵大家10點睡覺只是節電的其中一種方式」。他表示，沒使用的空間不必開燈、大家共同使用一個空間吹冷氣、不用的插頭拔起來等都是節電，「夏季到了，節電要全民動起來」。

網友：可早睡 但已生不出來

「晚上10點睡」在網路上引起不少討論，有網友無奈說自己也很想早點睡，努力改善少子化，問題是「已經生不出來了」。屏東縣政府官員聽到晚上10點睡，也無奈說「應該很難吧！」屏東縣副縣長吳麗雪之前就曾分享，她常常早上起來看手機，才發現深夜縣長又交代任務了，全天候待命幾乎就是官員的日常了。