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CAPCOM公布《魔物獵人 崛起》與《魔物獵人 物語 2：破滅之翼》合作內容

聯合新聞網 / 楊又肇

CAPCOM在E3線上發表活動中，宣布將推出《魔物獵人 崛起》與《魔物獵人 物語 2：破滅之翼》合作內容，同時也預告預計在6月底釋出的3.1版本更新內容，而《魔物獵人物語 2：破滅之翼》體驗版也確定在6月25日推出。

其中，玩家將可在6月18日於《魔物獵人 崛起》完成任務，藉此取得「隨從艾路外觀裝備」生產所需素材，同時在3.1版本更新內容，則預計推出「泥翁與流行文化」、「爾虞我詐的深夜濕地」、「百龍夜行：泥土行軍」、「稱號‧豪傑之心」、「炫目冰刃」等多項活動任務，同時也將追加外觀裝備、髮型、語音，以及有助溝通交流的追加貼圖與姿勢組合等付費下載內容。

此外，CAPCOM也確認將在7月9日推出與《魔物獵人物語 2：破滅之翼》合作外觀裝備，3.2版本更新內容預計在7月底推出，3.3版本更新內容則預計在8月推出。

而《魔物獵人物語 2：破滅之翼》則預計在6月25日推出體驗版，遊玩進度則可延續至7月9日推出正式版本，另外也透過此次公布預告影片確認在《魔物獵人 崛起》登場的犬系隨從加爾克，將會在7月15日隨著《魔物獵人 物語 2：破滅之翼》首次免費更新加入遊戲使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

貼圖 CAPCOM

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