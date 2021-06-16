CAPCOM確認《惡靈古堡8：村莊》多人模式將於7月登場 更多追加下載內容製作中
在稍早的E3線上發表活動中，CAPCOM宣布將在日前已經推出的《惡靈古堡8：村莊》 (Resident Evil Village)增加多人連線對戰模式《惡靈古堡：逆轉》 (Resident Evil Re:Verse)，預計會在7月正式推出。
《惡靈古堡：逆轉》同時也是CAPCOM配合《惡靈古堡》系列25周年打造的紀念作品，可讓4-6名玩家操作《惡靈古堡》系列作品中登場角色，甚至可以選擇變身生化怪物逆轉戰局。
除了宣布多人連線對戰模式《惡靈古堡：逆轉》將在7月正式推出消息，CAPCOM也確認目前已經著手打造《惡靈古堡8：村莊》系列追加下載內容，但具體細節則要等後續公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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