《大逆轉裁判1＆2 －成步堂龍之介的冒險與覺悟－》追加新遊玩元素「共同推理」、「陪審戰鬥」
CAPCOM在E3線上發表活動中，公布《大逆轉裁判1＆2 －成步堂龍之介的冒險與覺悟－》新預告影片，除了展示實機遊玩畫面，更說明新增加的遊戲系統「共同推理」、「陪審戰鬥」。
《大逆轉裁判 1＆2 －成步堂龍之介的冒險與覺悟－》是以過去在Nintendo 3DS、iOS與Android平台推出的《大逆轉裁判 －成步堂龍之介的冒險－》，以及《大逆轉裁判2 －成步堂龍之介的覺悟－》故事內容，並且以HD畫質提昇形式打造的合輯作品，並且將在7月29日於Nintendo Switch、PlayStation 4與PC平台推出。
故事內容則以《逆轉裁判》系列主角成步堂龍一的祖先，同樣為律師身分的成步堂龍之介為主軸，分別以19世紀末、明治時代的日本與英國倫敦為舞台，讓玩家經歷10個案件及8個小故事，並且以法庭戰鬥方式進行辯護。
而此次主要宣布增加「共同推理」、「陪審戰鬥」兩項全新遊玩模式，前者將配合成步堂龍之介的法務助理壽沙都，以及偵探Herlock進行推理，並且透過調查結果等內容修正推論，而後者則將在法庭上說服6名陪審人員，同時找出陪審人員提出有罪判決論述中矛盾部分，而玩家必須設法說服陪審人員，讓系統中以天秤顯示的說服進度傾向無罪判決結果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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