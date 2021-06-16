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Razer Blade 14遊戲筆電終於跟進AMD處理器 搭配NVIDIA顯示卡設計方案

聯合新聞網 / 楊又肇

在E3線上發表活動中，Razer宣布跟進在旗下Blade系列筆電加入AMD處理器選項，同時也宣布推出旗下首款對應130W充電功率的氮化鎵 (GaN)充電器。

終於跟進AMD處理器+NVIDIA顯示卡組合設計方案

過去始終採Intel處理器搭配NVIDIA顯示卡設計的Blade系列筆電，在越來越多筆電商均採取AMD處理器搭配NVIDIA顯示卡組合設計方案後，Razer終於也宣布推出以相同設計方案打造機種，並且率先應用在14吋款式。

依照規格區分，新款Blade 14主要搭載AMD Ryzen 9 5900HX處理器，區分採用NVIDIA GeForce RTX 3080，或是GeForce RTX 3070、GeForce RTX 3060規格顯示卡，螢幕則區分Quad HD及165Hz畫面更新率，以及1080P與144Hz畫面更新率選項，記憶體則均預設搭載16GB容量規格，儲存容量則是1TB。

筆電基本上延續先前設計，同樣維持輕薄使用特性，同時也搭載THX Spatial Audio音效技術，螢幕部分則支援AMD FreeSync Premium顯示技術，建議售價則從1799.99美元起跳，最高規格款式建議售價則是2799.99美元。

Razer首款氮化鎵設計的高瓦數充電器

而搭配筆電與其他周邊配件充電需求，Razer也跟進推出採氮化鎵技術打造的130W充電器，同時維持輕巧身形設計，並且提供兩組USB-C、兩組USB-A連接充電埠，讓使用者能同時替筆電、手機、平板等裝置充電，整體重量則是350公克，預設充電插頭為美規設計，可透過轉接方式對應英規及歐規插頭，原廠隨附2公尺連接線則採USB-C to USB-C規格。

至於供電模式部分，單組USB-C最高對應100W輸出，並且與另一組USB-C共用最高輸出功率，至於USB-A最高對應輸出功率為18W，同樣與另一組USB-A共用最高輸出功率，其中USB-C電力輸出採PPS可編程充電規範，可因應實際充電情況動態調整供電模式。

建議售價部分，Razer此款充電器配件將以179.99美元價格推出，並且透過Razer線上及實體通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer 筆電 AMD

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