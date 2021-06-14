可放10罐飲料！微軟透露即將量產銷售的Xbox Series X造型冰箱

日前承諾將使Xbox Series X造型冰箱進入量產銷售，微軟在此次E3 2021線上活動確認此款冰箱即將推出消息。

由於在Twitter舉辦的「#BestOfTweets (最佳貼文)」品牌獎項獲勝，Xbox行銷部門總經理Aaron Greenberg承諾推出Xbox Series X造型冰箱。只是礙於量產難度問題，因此微軟最終決定以小尺寸設計打造，而非去年以正常冰箱尺寸、由YouTuber進行話題行銷的「Xbox Series X冰箱」。

而在此次E3 2021線上活動後，微軟也釋出此款冰箱宣傳影片，並且確認會在今年聖誕節推出容量約可放入10罐350ml容量鋁罐飲料，同時也以Xbox代表綠色為設計。

不過，微軟依然未透露具體售價，但外觀造型依然採用Xbox Series X。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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