快訊

回堵引民怨 匝道儀控恢復連假模式

西南風北晴熱中南多雨 吳德榮：「梅雨季」尚未結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可放10罐飲料！微軟透露即將量產銷售的Xbox Series X造型冰箱

聯合新聞網 / 楊又肇

日前承諾將使Xbox Series X造型冰箱入量產銷售微軟在此次E3 2021線上活動確認此款冰箱即將推出消息。

由於在Twitter舉辦的「#BestOfTweets (最佳貼文)」品牌獎項獲勝，Xbox行銷部門總經理Aaron Greenberg承諾推出Xbox Series X造型冰箱。只是礙於量產難度問題，因此微軟最終決定以小尺寸設計打造，而非去年以正常冰箱尺寸、由YouTuber進行話題行銷的「Xbox Series X冰箱」。

而在此次E3 2021線上活動後，微軟也釋出此款冰箱宣傳影片，並且確認會在今年聖誕節推出容量約可放入10罐350ml容量鋁罐飲料，同時也以Xbox代表綠色為設計。

不過，微軟依然未透露具體售價，但外觀造型依然採用Xbox Series X。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 Xbox Series X 微軟 E3電玩展

延伸閱讀

E3 21／黑曜石宣布《外圍世界2》！ 官方預告超誠實「目前只決定了標題」

E3 21／《冤罪殺機》團隊新作《RedFall》公開 四人合作射擊獵殺吸血鬼

E3 21／經典回歸！ 恐怖射擊《浩劫殺陣2：車諾比之心》確認2022年4月上市

E3 21／Bethesda《Starfield》將會是Xbox、PC獨佔 確認2022年11月推出

相關新聞

可放10罐飲料！微軟透露即將量產銷售的Xbox Series X造型冰箱

日前承諾將使Xbox Series X造型冰箱進入量產銷售，微軟在此次E3 2021線上活動確認此款冰箱即將推出消息。

微軟與Bethesda Games共同宣布多款遊戲 《最後一戰：無限》 、《微軟模擬飛行》、《極限競速地平線5》

在此次以線上形式舉辦的E3 2021發表活動，微軟如先前預告與Bethesda Games共同發表多款遊戲作品，其中包含確認《最後一戰：無限》 (Halo Infinite)將在今年聖誕節正式推出，《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)確定在今年7月登上Xbox Series X|S，而《極限競速地平線5》 (Forza Horizon 5)確定將以墨西哥為遊戲背景。至於Bethesda Games則確定推出全新科幻題材作品《星空》 (Starfield)，並且確定《上古捲軸online》將於6月15日登上Xbox Series X|S，《異塵餘生76》也將在7月7日釋出「Steel Reign」免費更新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。