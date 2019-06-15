《魂斗羅 RC聯盟》揭曉，操作熊貓型機器人對抗野蠻生物

除了宣布推出迷你復刻主機PC Engine Mini之外，KONAMI在E3 2019更宣布將推出《魂斗羅》系列全新動作射擊遊戲《魂斗羅 RC聯盟 (CONTRA ROGUE CORPS)》，預計在今年9月24日分別於PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及Steam平台推出。

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《魂斗羅 RC聯盟》將保留《魂斗羅》系列遊玩模式，額外加入多人連線遊玩、PvP對戰模式，以及包含角色培養、收集與強化等遊玩元素，同時故事設定在《魂斗羅》系列中的外星戰爭結束後的兩年，神秘區域「Damd City」出現在戰爭遺跡中，同時也出現令人毛骨悚然的野蠻生物「Findo」，而玩家將扮演人稱「ROGUE CORPS」的五名戰士進行挑戰。

KONAMI同時也公布首波購入特典「Character Skin Hungry Beast T-Shirt」，將可套用在熊貓型機器人「Hungry Beast」，其中包含《魂斗羅 (Contra)》標誌，以及《魂斗羅》系列作品角色Bill與Lance。

而KONAMI預計將在後續公布遊戲實際開放預約日期。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》