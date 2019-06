《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》確定將於今年11月推出

在任天堂E3 2019直播影片中,SEGA確認《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運 (Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020)》預計在今年11月正式推出。

以2020年東京奧運為主軸打造的《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》,將可藉由Nintendo Switch的Joy-Con控制器,以手持體感操作方式進行遊玩,並且分別透過瑪利歐或索尼克體驗奧運競賽樂趣。

《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》預計在今年11月推出,預期也會推出繁體中文化版本。

