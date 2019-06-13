任天堂揭曉《集合囉 動物森友會》，在無人島上與動物一同生活

任天堂於E3 2019直播影片中正式揭曉《動物森友會 (即動物之森)》系列最新作品《集合囉 動物森友會 (あつまれ どうぶつの森)》，並且釋出相關宣傳影片。

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在《集合囉 動物森友會》中，玩家將在移居到無人島，並且進行環境建設過程中，與在地動物結交朋友，並且進行各類互動。

遊戲預計在2020年3月正式推出，但目前暫時尚未確認是否推出繁體中文在內語言版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》