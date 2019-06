任天堂確認將推出《薩爾達傳說 曠野之息》續篇新作

任天堂在稍早舉辦的E3 2019直播節目上確認推出《薩爾達傳說 曠野之息 (The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》續篇新作。

目前任天堂尚未確認續篇作品正式名稱,但故事預期接續在《薩爾達傳說 曠野之息》的時間之後。

而從先前《薩爾達傳說 曠野之息》推出繁體中文化版本的情況來看,預期續篇作品也會加入繁體中文化內容,但實際細節依然要等任天堂後續公佈為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》