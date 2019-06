《死靈舞師地牢》換上《薩爾達傳說》世界觀 維持快節奏隨機迷宮闖關玩法

任天堂稍早於E3 2019直播影片中,正式揭曉《凱登絲勇闖海拉魯:死靈舞師地牢 薩爾達傳說 合作鉅獻 (Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Ft. The Legend of Zelda)》全新宣傳影片,並且確認遊戲將在6月13日推出。

《凱登絲勇闖海拉魯:死靈舞師地牢 薩爾達傳說 合作鉅獻》是Brace Yourself Games以2015年4月推出的隨機迷宮式節奏動作遊戲《死靈舞者的地窖 (Crypt of the Necrodancer)》,攜手任天堂《薩爾達傳說》系列合作產生遊戲作品,並且將由Spike Chunsoft於Nintendo Switch平台發行,同樣維持隨機迷宮節奏動作遊戲形式設計。

玩家可以在換上《薩爾達傳說》系列遊戲世界觀的設定下,分別扮演林克或薩爾達公主,並且在遊戲中體驗隨機形成的迷宮世界,並且以快節奏形式拯救海拉魯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》