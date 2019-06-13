《阿邦阿卡大冒險》、《勇者》登上《任天堂明星大亂鬥 特別版》

任天堂稍早宣布，過去在Nintendo 64平台上發行的經典遊戲《阿邦阿卡大冒險》，其中角色「阿邦＆阿卡」將以DLC內容形式登上《任天堂明星大亂鬥 特別版》。另外，任天堂也確認《勇者鬥惡龍 XI 尋覓逝去的時光》中的「勇者」也將以DLC角色形式於今年夏季加入《任天堂明星大亂鬥 特別版》。

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過去由Rare工作室製作的《阿邦阿卡大冒險 (バンジョーとカズーイの大冒険 / Banjo-Kazooie)》，曾經成為Nintendo 64平台在北美地區經典遊戲，描述名為阿邦的熊，以及一隻叫作阿卡的鳥，為了拯救被巫婆綁架的阿邦妹妹展開冒險。

此次在任天堂E3 2019直播影片確認將以DLC角色登上《任天堂明星大亂鬥 特別版》，讓玩家能選擇操作，並且與其他參戰角色對戰。

此外，先前已經確定登上《任天堂明星大亂鬥 特別版》的大金剛「森喜剛」，過去在超級任天堂與Nintendo 64平台登場的系列作品，同樣也是由Rare工作室製作，因此加上這次登場的阿邦阿卡，預期可吸引更多北美地區玩家。

而同樣確認將於今年夏季加入，《勇者鬥惡龍 XI 尋覓逝去的時光》中的「勇者」甚至可在遊戲中替換《勇者鬥惡龍》系列歷代主角造型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》