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玩家抗議《莎木 3》於Epic Games Store獨佔銷售 (更新)

2019-06-13 09:01楊又肇

更新：稍早發行商Deep Silver針對玩家抗議《莎木 3》於Epic Games Store獨佔銷售情況，說明遊戲依然會維持在Steam平台發行，但仍受限於製作團隊與Epic Games合作，因此短時間內應該還無法在Steam平台上架銷售。若以先前諸多Windows PC遊戲透過Epic Games Store獨佔銷售情況，《莎木 3》有可能必須等到2020年才能透過Steam平台銷售。

至於針對玩家希望要求退費情況，Deep Silver表示此部份仍要尋求製作團隊Ys Net，本身是在《莎木 3》於Kisckstarter網站完成募資之後，才與Ys Net團隊合作遊戲發行事宜。

稍早對外說明基於採用Epic Games旗下遊戲引擎打造《莎木 3》，因此將使PC版本以獨家銷售形式於Epic Games Store發行，因而引發不少前期參與募資的玩家不滿。

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不過，依照稍早Ys Net團隊回覆玩家信件內容說明，表明目前在與發行商Deep Silver討論之下，認為透過Epic Games Store服務發行遊戲內容會有更好效益，因此接下來PC版《莎木 3》將會透過Epic Games Store服務銷售，同時也強調發行平台的改變將無法作為退款理由。

但這樣的回應自然無法獲得玩家接受，即便透過Epic Games Store銷售僅為限期獨佔，只是對於希望玩到PC版《莎木 3》的玩家仍有不少期望透過Steam平台統一管理所有付費購買遊戲，而不希望持有遊戲必須透過不同服務平台下載。

類似情況，先前也曾發生在與Epic Games Store服務合作銷售的遊戲作品，許多玩家必須等待期望遊玩遊戲在Epic Games Store服務的獨佔銷售期間結束，並且進一步在Steam服務上架銷售，因此產生不少爭議，但Epic Games方面則認為此為市場自由競爭，同時不認為對玩家權益產生實質影響。

目前《莎木 3》在Steam服務依然保留相關頁面內容，而雖然針對部分寫信詢問玩家做出回應，但Ys Net團隊與發行商Deep Silver其實尚未針對玩家抗議內容做出實質回應。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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