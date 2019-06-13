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《漫威復仇者聯盟》揭曉，扮演超級英雄對抗危機

2019-06-13 09:01楊又肇

Square Enix在稍早舉辦的E3 2019展前活動宣布推出改編自漫威超級英雄的改編遊戲《漫威復仇者聯盟 (Marvel's Avengers)》，分別將在PlayStatio 4、Xbox One與Windows PC平台推出，預計在2020年5月15正式推出。

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《漫威復仇者聯盟》是由《古墓奇兵》系列開發商Crystal Dynamics，攜手Eidos Montreal、Nixxes Software及Crystal Northwest共同打造。

遊戲故事敘述復仇者聯盟在舊金山歡慶高科技總部開幕，以及一艘採用實驗性能源的全新神盾局母艦正式啟用時，遭遇神秘敵人的攻擊，導致大規模毀滅，無數民眾犧牲，該日事後被稱為「A 日」。

此事變導致復仇者聯盟成了眾矢之的，被迫解散。5年後，所有超級英雄行動都被禁止，世界陷入危機，唯一希望就是再次集結這些地表上最強的英雄。

玩家在遊戲中可以選擇扮演復仇者聯盟的超級英雄，例如美國隊長、鋼鐵人、浩克、黑寡婦或雷神索爾，而遊戲除了收錄能體驗豐富故事劇情的故事模式之外，還會收錄最多4人連線同樂的多人合作模式。

至於玩家可以配合自己玩法自訂英雄的造型與能力，並且能參與線上的合作遊玩，而Square Enix則會持續提供包含新角色、新關卡等免費更新內容，同時不會加入任何戰利品箱的機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山神盾

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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