Razer以子品牌Respawn進軍機能飲料市場 銜接更多電競相關生態

在過去推出鍵盤、滑鼠、耳機等周邊，同時也持續將電競相關市場生態銜接起來的Razer，在此次E3 2019終於宣布以子公司品牌Respawn推行的機能飲料，將可藉由內含膽鹼、維生素B，並且標榜無糖、不含牛磺酸與低咖啡因成份，提高玩家專注力、警覺度。

分享 facebook

根據Razer說明，此項產品同樣也是源自Razer玩家族群討論項目，同時曾經以Project Venom名稱作為2010年的愚人節玩笑，但最終還是成為Razer旗下一項正式商品，並且在過去幾年研發過程中參考遊戲界具有影響力的玩家，以及專業電競選手相關意見，藉此推出包含藍莓、青蘋果、番石榴、鳳梨口味的機能飲料，同時也滿足過去不少玩家希望Razer打造機能飲料的期望。

由Razer推出的Respawn機能飲料，將以單盒20包裝形式銷售，建議售價為25美元，Razer更額外推出Respawn品牌隨行杯，並且以30美元建議售價銷售。而藉由沖泡包形式提供使用，自然也方便玩家隨身攜帶，並且在需要提神或集中精神時候沖泡飲用。

目前Respawn機能飲料與隨身杯將透過Razer官網與亞馬遜線上商店銷售，但現階段僅在美國境內銷售，暫時應該不會在海外地區銷售。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》