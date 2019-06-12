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蒂法、賽菲羅斯登場，《Final Fantasy VII重製版》公布完整預告影片

2019-06-12 08:48楊又肇

日前提早在「Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion」交響音樂會中公布《Final Fantasy VII重製版》將於2020年3月3日推出消息後，Square Enix在E3 2019展前活動中進一步釋出完整預告影片內容，其中也確認蒂法 (Tifa)及賽菲羅斯 (Sephiroth)在重製版登場面貌。

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同時，製作人北瀨佳範也確認《Final Fantasy VII重製版》將以兩張藍光光碟收錄，其中包含重製版收錄更多影像與故事內容，而總監野村哲也更證實將在此次E3 2019展出過程提供《Final Fantasy VII 重製版》內容試玩。

至於此次在重製板中採用的戰鬥系統，將會融合即時戰鬥風格，玩家僅需透過按鈕操作即可施展一般攻擊，在ATB量表持續累積達一定程度，即可開啟戰術模式清單，並且選擇執行更具威力的指令攻擊。

同時，在戰鬥過程也能隨時透過按鈕切換操作角色，而非玩家控制角色則會轉由電腦系統操作。

在說明中，《Final Fantasy VII 重製版》確定在2020年3月3日推出，並且率先在PlayStation 4平台推出，而Square Enix也確定將同步推出包含鐵盒、美術設定集、原聲帶與預購DLC內容的豪華版遊戲同捆組，以及由Play Arts製作的克勞德騎乘機車可動模型「一級特種兵版」，將透過Square Enix官方商店銷售。

而台灣索尼互動娛樂也確認將推出繁體中文版《Final Fantasy VII 重製版》，同樣會在2020年3月3日在台灣地區銷售，而數位版將從即日起開放預購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation索尼

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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