《火線獵殺：絕境》將於9月開放beta測試 預計登上Uplay+與Google Stadia

Ubisoft稍早確認《火線獵殺：絕境》將在今年9月5日至8日間透過PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台展開beta測試，預計將會今年10月4日正式推出，同樣也會透過Uplay+與Google Stadia服務提供遊玩。

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由Ubisoft巴黎工作室開發，並且確認由知名演員Jon Bernthal 飾演《火線獵殺》遊戲中最強悍反派人物科爾．D．沃克，Ubisoft稍早公布《火線獵殺：絕境》預計在今年9月5日至8日期間開放beta測試消息。

玩家目前只要到「ghostrecon.com/beta」網頁登記就有機會參加beta測試。另外，預購任何版本《火線獵殺：絕境》的玩家都將自動獲得參加Beta測試資格。

在《火線獵殺：絕境》中，魅影小隊將面對擁有相同經驗且受過相同訓練的敵人。叛變前曾是美國軍事部隊的「戰狼」，佔領了科技巨擘「斯凱爾科技」的所在地奧羅亞群島，並且將那些從斯凱爾高科技無人機工廠生產出來的威力強大殺戮機器據為己有。

被困在敵後又被獵殺的玩家將面對驚險刺激的軍事體驗，必須為了生存而戰，設法擊敗「戰狼」和他們的隊長科爾．D．沃克上校。

Ubisoft此次也同步宣布啟用全新社群計畫「火線獵殺三角洲連隊 (Ghost Recon Delta Company)」，將帶給熱情又富有創意的社群成員特別內容，並且能讓他們能與領銜開發遊戲的工作室直接討論。

最棒的是，本計畫將在全球實施，且支援 10 種以上的語言，因而成為Ubisoft 有史以來規模最大的社群計畫。「火線獵殺三角洲連隊」可透過以下網址申請加入：ghostrecon.com/DeltaCompany

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》