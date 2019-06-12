拯救希臘眾神 Ubisoft揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸》

由《刺客教條：奧德賽》幕後團隊Ubisoft魁北克工作室開發，Ubisoft稍早揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸 (Gods & Monsters)》，預計在2020年2月25日於全球發售。

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《眾神與怪獸》採開放世界奇幻冒險遊戲形式設計，融合美麗繪畫藝術風格，引領玩家進入奇幻世界中，展開世紀流傳的英雄旅程，並且運用神力擊敗著名的神話怪獸、拯救希臘眾神。

在《眾神與怪獸》中，玩家將化身為Fenyx這位被遺忘的英雄，並且試圖恢復眾神被希臘神話中最致命生物堤豐 (Typhon)偷走的力量。而探索賜福群島 (Isle of the Blessed)過程中，玩家也會面臨各類危險的神話生物，包括可怕的蛇髮女妖 (Gorgons)、鳥身女妖 (Harpies)，以及力大無窮的獨眼巨人 (Cyclopes)。

擁有奧林帕斯眾神賜與的特殊力量的玩家，必須在拯救眾神的旅程中，征服危險的地下城、挑戰各種考驗與試煉，以及完成英雄壯舉。

遊戲將在2020年2月25日Z分別在PlayStation 4、Xbox One、Windows PC、Nintendo Switch平台推出，同時也會透過Uplay+與Google Stadia服務提供遊玩。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》