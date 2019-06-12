親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

拯救希臘眾神 Ubisoft揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸》

2019-06-12 09:00楊又肇

由《刺客教條：奧德賽》幕後團隊Ubisoft魁北克工作室開發，Ubisoft稍早揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸 (Gods & Monsters)》，預計在2020年2月25日於全球發售。

分享

《眾神與怪獸》採開放世界奇幻冒險遊戲形式設計，融合美麗繪畫藝術風格，引領玩家進入奇幻世界中，展開世紀流傳的英雄旅程，並且運用神力擊敗著名的神話怪獸、拯救希臘眾神。

在《眾神與怪獸》中，玩家將化身為Fenyx這位被遺忘的英雄，並且試圖恢復眾神被希臘神話中最致命生物堤豐 (Typhon)偷走的力量。而探索賜福群島 (Isle of the Blessed)過程中，玩家也會面臨各類危險的神話生物，包括可怕的蛇髮女妖 (Gorgons)、鳥身女妖 (Harpies)，以及力大無窮的獨眼巨人 (Cyclopes)。

擁有奧林帕斯眾神賜與的特殊力量的玩家，必須在拯救眾神的旅程中，征服危險的地下城、挑戰各種考驗與試煉，以及完成英雄壯舉。

遊戲將在2020年2月25日Z分別在PlayStation 4、Xbox One、Windows PC、Nintendo Switch平台推出，同時也會透過Uplay+與Google Stadia服務提供遊玩。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ubisoft

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

蒂法、賽菲羅斯登場，《Final Fantasy VII重製版》公布完整預告影片

2019-06-12 08:48

《莎木 3》PC版將由Epic Games Store平台獨佔銷售 與PS4版同步於11/19上市

2019-06-12 09:22

Ubisoft揭曉《虹彩六號：隔離禁區》 加入全新3人小隊合作遊玩模式

2019-06-12 09:12

讓玩家建立自己的故事 《刺客教條：奧德賽》釋出全新「故事創作器模式」

2019-06-12 09:11

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將於明年3/6正式推出

2019-06-12 09:09

攜手卡通頻道 《探險活寶》角色將加入《英靈神殿大亂鬥》

2019-06-12 09:07

《刺客教條：奧德賽》釋出「發現之旅：古希臘」免費更新內容

2019-06-12 09:04

《火線獵殺：絕境》將於9月開放beta測試 預計登上Uplay+與Google Stadia

2019-06-12 08:54

熱門文章

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top