攜手卡通頻道 《探險活寶》角色將加入《英靈神殿大亂鬥》

Ubisoft稍早於E3 2019展前活動宣布與卡通頻道合作，將使《探險活寶》中的角色阿寶、老皮和泡泡糖公主進入《英靈神殿大亂鬥》的世界。

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先前已經在Windows PC、PlayStation 4、Xbox One與Nintendo Switch平台提供免費遊玩的格鬥遊戲《英靈神殿大亂鬥》，在此次由Ubisoft與卡通頻道合作之下，將加入《探險活寶》中的角色阿寶、老皮和泡泡糖公主，並且能以全新風格的角色招牌能力、全新自訂選擇動畫、全新音效設計等進行遊玩。

此項合作將從即日起到6月25日的「探險活寶」遊戲內特別活動提供免費遊玩，分別帶來以下全新內容：

阿寶 – 年輕的人類小男孩，這個「史詩跨界」的角色對應《英靈神殿大亂鬥》傳奇角色Jhala的威力、能力與六種招牌攻擊，同時具備兩個可以給斧頭及刀劍使用的《探險活寶》主題武器外觀。

老皮 - 魔法夥伴，擁有六種招牌攻擊，以及兩個給槌子、護手使用的「探險活寶」武器外觀，而對應傳奇角色為Kor。

泡泡糖公主 - 糖果王國的統治者，擁六種招牌攻擊，以及兩個給光槍、火箭長矛使用的「探險活寶」武器外觀，對應傳奇角色為Lord Vraxx。

「探險活寶史詩跨界」遊戲內容將會在活動結束後，持續透過遊戲內商店提供，但包括「史詩跨界」角色阿寶、老皮和泡泡糖公主在內內容，每項將以300枚猛瑪硬幣 (Mammoth coins)於遊戲內購買取得。

而在此次合作中，也將加入全新「探險活寶」主題遊戲模式，玩家可在「探險活寶」地圖上自成一隊，同時控制兩名傳奇角色，設法擊敗另一位也同時控制兩名傳奇角色的玩家。而這個全新遊戲模式，同樣也會在活動結束後以自訂遊戲模式的方式繼續提供。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》