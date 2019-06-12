親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將於明年3/6正式推出

2019-06-12 09:09楊又肇

先前有消息提前曝光的《看門狗：自由軍團》，稍早由Ubisoft證實將在2020年3月6日正式推出，並且預計在PlayStation 4、Xbox One及Windows PC平台推出，其中確定包含繁體中文化版本，而遊戲也將藉由Google Stadia平台提供遊玩，另外也將在Ubisoft的Windows PC平台推行的遊戲訂閱服務Uplay+上架。

分享

由Ubisoft多倫多工作室打造的《看門狗：自由軍團》，將使玩家進入處於不久將來的倫敦，人民受政府全面監控的壓迫、私人傭兵佔領街頭，同時也有勢力龐大的犯罪集團劫掠弱勢群體，玩家必須扮演抵抗獨裁政權出現的反抗軍。

Ubisoft強調，玩家在《看門狗：自由軍團》中可以扮演任何人，同時標榜在遊戲中幾乎沒有任何NPC角色。

在《看門狗：自由軍團》中，每位開放世界的倫敦人都是鉅細靡遺模擬出來的，他們會持續過著自己的生活，並且都有屬於自己的背景故事，玩家可以從茫茫人海中招募任何人加入他們的反抗軍。無論是 MI5 幹員、強悍的赤拳格鬥家、聰明的駭客、地下街頭賽車手、足球新秀到在公園餵鴿子的 70 歲老奶奶，任何人都可以加入反抗勢力並且成為故事裡的英雄。

每位角色根據他們的個人檔案都有獨特的遊戲專精，一旦他們加入反抗軍，玩家可以選擇他們的職業，提昇他們的等級，並解鎖新能力與升級項目。

同時，玩家可以輕鬆地在這些角色之間變換，採取自己想用的方式面對遊戲中的各種挑戰，無論是採用駭客手法、無人機、隱匿方式、混戰或戰鬥、致命或非致命手段。

在《看門狗：自由軍團》中，玩家的選擇會有實際後果，如果採取非致命手段，敵人會試圖制服及逮捕玩家，但倘若玩家開槍殺人，他們的角色可能會受傷，甚至永久身亡。

另外，玩家也能將自己的獨特隊伍帶到網路上，與他們的好友組隊進行四人合作遊戲，並且在單人和線上遊戲之間共享他們的遊戲進度。

Ubisoft同時也公布《看門狗：自由軍團》黃金版、終極版和典藏版內容：

分享

黃金版包含遊戲主程式和 Season Pass

  • 終極版包含黃金版所有內容外加終極數位內容，包括為期四週、可加速賺取經驗值和遊戲幣的 VIP 身份

  • 典藏版包含終極版所有內容，外加 LED「Ded 王冠」面具 1:1 複製品、特製 Steelbook 鐵盒、三張一組的貼紙，以及一張雙面宣傳海報，而這些物品的靈感全都來自《看門狗》遊戲世界，最後，還可以在遊戲裡立即取得該面具

  • 購買黃金版、終極版或典藏版的玩家將能提早三天遊玩遊戲。預購《看門狗：自由軍團》的玩家還將獲得「黃金王者組合包」（Golden King Pack），裡頭內含「不祥謊言面具」、「巨蛇姊妹」手槍塗裝，以及「奢華」車輛塗裝。

而Ubicollectibles也揭露了靈感來自《看門狗》世界的全新26公分公仔「《看門狗：自由軍團》倫敦反抗鬥士 (Watch Dogs Legion: Resistant of London)」，藉由擺出經典姿勢的DedSec特務呈現，並且可裝上溫斯頓 (Winston)頭像，或是「眾心之王」頭像 (內附這兩個可交替使用的頭像)，同時更免費附帶一組可以解鎖遊戲中「眾心之王」面具的獨特ULC代碼。

 

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

看門狗Ubisoft駭客

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

蒂法、賽菲羅斯登場，《Final Fantasy VII重製版》公布完整預告影片

2019-06-12 08:48

《莎木 3》PC版將由Epic Games Store平台獨佔銷售 與PS4版同步於11/19上市

2019-06-12 09:22

Ubisoft揭曉《虹彩六號：隔離禁區》 加入全新3人小隊合作遊玩模式

2019-06-12 09:12

讓玩家建立自己的故事 《刺客教條：奧德賽》釋出全新「故事創作器模式」

2019-06-12 09:11

攜手卡通頻道 《探險活寶》角色將加入《英靈神殿大亂鬥》

2019-06-12 09:07

《刺客教條：奧德賽》釋出「發現之旅：古希臘」免費更新內容

2019-06-12 09:04

拯救希臘眾神 Ubisoft揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸》

2019-06-12 09:00

《火線獵殺：絕境》將於9月開放beta測試 預計登上Uplay+與Google Stadia

2019-06-12 08:54

《Final Fantasy VIII》Remastered高畫質提升版本確定今年內推出

2019-06-12 08:49

《德軍總部：血氣方剛》釋出更多宣傳影片 7/26推出

2019-06-11 08:21

直接整合在遊戲引擎內，id Software展示遊戲串流應用技術「Orion」

2019-06-11 08:20

以第一人稱視角肢解惡魔，《毀滅戰士：永恆》確定將於11月下旬推出

2019-06-11 08:20

《指揮官基恩》新作登上手機平台，預計今年夏季開放測試

2019-06-11 08:20

《異塵餘生76》釋出52人大逃殺模式，秋季將追加大型更新

2019-06-11 08:20

《邪靈入侵》系列團隊與三上真司打造 《鬼線：東京》尋找人們憑空消失原因

2019-06-11 08:20

《上古卷軸：BLADES》將登上Nintendo Switch平台，追加全新內容

2019-06-11 08:19

《狂怒煉獄2》釋出全新資料片，追加全新敵人、機甲與劇情

2019-06-11 08:19

《上古卷軸：傳奇》追加全新資料片「艾斯維爾之月」

2019-06-11 08:19

《上古卷軸Online：Elsweyr》全新資料片上線，帶領玩家進入貓人國度Elsweyr

2019-06-11 08:19

在島上展開無止盡對決 《死亡循環》讓玩家扮演刺客對戰

2019-06-11 08:19

與Gogoro合作，台灣山葉釋出首款電動車預告影片

2019-06-11 08:19

《Final Fantasy VII重製版》確定將於2020年3月3日推出

2019-06-11 08:19

莉姆露露確認以追加下載角色加入《侍魂 曉》

2019-06-11 08:18

描述賽亞人孫悟空成長軌跡 《七龍珠Z：卡卡洛特》揭曉

2019-06-10 23:57

《聖靈之光2》確認明年2月推出，呈現全新奇幻遊玩模式

2019-06-10 23:57

士官長回歸 《最後一戰：無限》將搭配Xbox One新機一同推出

2019-06-10 23:57

基努李維代言演出 《電馭叛客2077》預計明年4月推出

2019-06-10 23:57

《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新宣傳影片內容

2019-06-10 23:57

夢幻之星Online 2確定進駐北美，以Azure雲端服務運作、加入在地化設計

2019-06-10 23:57

在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出

2019-06-10 23:57

《永恆之柱》系列開發商打造新作《外圍世界》 預計10月推出

2019-06-10 23:57

微軟公布《模擬飛行》新作 採用4K HDR衛星圖資、Azure人工智慧技術打造

2019-06-10 23:57

《我的世界：地下城》預計明年春季推出，4人組隊挑戰地城冒險

2019-06-10 23:57

《極限競速：地平線4》追加全新擴充內容「樂高競速冠軍」

2019-06-10 23:57

《邊緣禁地3》釋出最新影片、《邊緣禁地2》全新擴充內容開放下載

2019-06-10 23:57

《時空幻境 傳奇》系列新作 《Tales of Arise》將於2020年推出

2019-06-10 23:57

《世紀帝國2：決定版》公布新宣傳影片 加入3場新戰役、4種新文明

2019-06-10 23:57

宮崎英高攜手《冰與火之歌》系列作者打造 《ELDEN RING》將再挑戰奇幻動作角色扮演玩法

2019-06-10 23:57

《戰爭機器5》確認9/10推出，將與電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》合作內容

2019-06-10 23:57
看更多

熱門文章

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

華為又挨一刀 威騰中止策略合作及出貨

2019-06-11 13:31

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

5G手機明年登場 宏達電高層：現在「很尷尬」

2019-06-11 16:25

情色網AV01響應反送中 港伺服器今晚下線罷工！

2019-06-11 18:31

傳LINE用4種語氣保證秒惹怒別人 只回「嗯」難怪被封鎖！

2019-06-11 22:19

禁令新出路？俄媒：華為手機或用俄製Aurora系統

2019-06-11 20:33

iTunes被終結想繼續用？蘋果建議：換台Windows電腦

2019-06-11 14:12

HTC U19e換上半透明背蓋 隨身娛樂應用機種

2019-06-11 17:26

HTC雙新機亮相 U19e主打遊戲娛樂、Desire 19+中階拼越級

2019-06-11 16:26

搭載自製黃山1號處理晶片 華米推出可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2及米動健康手錶

2019-06-12 08:36

中華電信搶學生商機 588元雙飽加購機優惠

2019-06-11 16:36

華為風暴 網路安全長否認受中國情報法約束

2019-06-11 16:09

懂拍懂玩 陳妤減法生活靠三星Galaxy A70完成

2019-06-11 13:02

Desire 19+成為HTC首款採用三鏡頭主相機、水滴瀏海螢幕的中階手機

2019-06-11 17:25

小米手環4揭曉 搭載小愛同學、彩色AMOLED螢幕與更精準量測功能

2019-06-12 08:45

宏達電攻中階市場 U19雙新機登場

2019-06-11 14:42

採7nm製程與RDNA顯示架構 AMD揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節

2019-06-12 08:51

今年首發 宏達電一口氣推出兩款中階機

2019-06-11 15:46

小米擴大米家生態鏈 攜手鋒味、LINE Friends推出聯名產品

2019-06-12 08:41

研調：禁令恐衝擊華為手機 三星受惠出貨第一

2019-06-11 20:09

《Final Fantasy VIII》Remastered高畫質提升版本確定今年內推出

2019-06-12 08:49

《刺客教條：奧德賽》釋出「發現之旅：古希臘」免費更新內容

2019-06-12 09:04

拯救希臘眾神 Ubisoft揭曉全新動作冒險遊戲《眾神與怪獸》

2019-06-12 09:00

將更多核心設計帶進消費應用市場 AMD揭曉採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器

2019-06-12 08:50

蒂法、賽菲羅斯登場，《Final Fantasy VII重製版》公布完整預告影片

2019-06-12 08:48

攜手卡通頻道 《探險活寶》角色將加入《英靈神殿大亂鬥》

2019-06-12 09:07

《火線獵殺：絕境》將於9月開放beta測試 預計登上Uplay+與Google Stadia

2019-06-12 08:54

Ubisoft揭曉《虹彩六號：隔離禁區》 加入全新3人小隊合作遊玩模式

2019-06-12 09:12

讓玩家建立自己的故事 《刺客教條：奧德賽》釋出全新「故事創作器模式」

2019-06-12 09:11

Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將於明年3/6正式推出

2019-06-12 09:09

《莎木 3》PC版將由Epic Games Store平台獨佔銷售 與PS4版同步於11/19上市

2019-06-12 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top