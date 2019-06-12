Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將於明年3/6正式推出

先前有消息提前曝光的《看門狗：自由軍團》，稍早由Ubisoft證實將在2020年3月6日正式推出，並且預計在PlayStation 4、Xbox One及Windows PC平台推出，其中確定包含繁體中文化版本，而遊戲也將藉由Google Stadia平台提供遊玩，另外也將在Ubisoft的Windows PC平台推行的遊戲訂閱服務Uplay+上架。

分享 facebook

由Ubisoft多倫多工作室打造的《看門狗：自由軍團》，將使玩家進入處於不久將來的倫敦，人民受政府全面監控的壓迫、私人傭兵佔領街頭，同時也有勢力龐大的犯罪集團劫掠弱勢群體，玩家必須扮演抵抗獨裁政權出現的反抗軍。

Ubisoft強調，玩家在《看門狗：自由軍團》中可以扮演任何人，同時標榜在遊戲中幾乎沒有任何NPC角色。

在《看門狗：自由軍團》中，每位開放世界的倫敦人都是鉅細靡遺模擬出來的，他們會持續過著自己的生活，並且都有屬於自己的背景故事，玩家可以從茫茫人海中招募任何人加入他們的反抗軍。無論是 MI5 幹員、強悍的赤拳格鬥家、聰明的駭客、地下街頭賽車手、足球新秀到在公園餵鴿子的 70 歲老奶奶，任何人都可以加入反抗勢力並且成為故事裡的英雄。

每位角色根據他們的個人檔案都有獨特的遊戲專精，一旦他們加入反抗軍，玩家可以選擇他們的職業，提昇他們的等級，並解鎖新能力與升級項目。

同時，玩家可以輕鬆地在這些角色之間變換，採取自己想用的方式面對遊戲中的各種挑戰，無論是採用駭客手法、無人機、隱匿方式、混戰或戰鬥、致命或非致命手段。

在《看門狗：自由軍團》中，玩家的選擇會有實際後果，如果採取非致命手段，敵人會試圖制服及逮捕玩家，但倘若玩家開槍殺人，他們的角色可能會受傷，甚至永久身亡。

另外，玩家也能將自己的獨特隊伍帶到網路上，與他們的好友組隊進行四人合作遊戲，並且在單人和線上遊戲之間共享他們的遊戲進度。

Ubisoft同時也公布《看門狗：自由軍團》黃金版、終極版和典藏版內容：

分享 facebook

黃金版包含遊戲主程式和 Season Pass

終極版包含黃金版所有內容外加終極數位內容，包括為期四週、可加速賺取經驗值和遊戲幣的 VIP 身份

典藏版包含終極版所有內容，外加 LED「Ded 王冠」面具 1:1 複製品、特製 Steelbook 鐵盒、三張一組的貼紙，以及一張雙面宣傳海報，而這些物品的靈感全都來自《看門狗》遊戲世界，最後，還可以在遊戲裡立即取得該面具

購買黃金版、終極版或典藏版的玩家將能提早三天遊玩遊戲。預購《看門狗：自由軍團》的玩家還將獲得「黃金王者組合包」（Golden King Pack），裡頭內含「不祥謊言面具」、「巨蛇姊妹」手槍塗裝，以及「奢華」車輛塗裝。

而Ubicollectibles也揭露了靈感來自《看門狗》世界的全新26公分公仔「《看門狗：自由軍團》倫敦反抗鬥士 (Watch Dogs Legion: Resistant of London)」，藉由擺出經典姿勢的DedSec特務呈現，並且可裝上溫斯頓 (Winston)頭像，或是「眾心之王」頭像 (內附這兩個可交替使用的頭像)，同時更免費附帶一組可以解鎖遊戲中「眾心之王」面具的獨特ULC代碼。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》