讓玩家建立自己的故事 《刺客教條：奧德賽》釋出全新「故事創作器模式」

針對去年推出的《刺客教條：奧德賽》，Ubisoft稍早宣布推出全新「故事創作器模式 (Story Creator Mode)」，讓玩家可以創作屬於自己的故事內容，同時也能遊玩其他玩家所創作故事。

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「故事創作器模式」將從即日起展開beta測試，同時將免費提供持有《刺客教條：奧德賽》的玩家使用，而在此模式中創作的任務均可以跨平台形式，分別在PlayStation 4、Xbox One與Windows PC平台版本遊戲中使用。

而「故事創作器模式」的運作方式，建立在《刺客教條：奧德賽》所使用的故事設計師工具，以及分支對白系統，讓玩家可以創作更多屬於自己的故事，並且增添更多值得遊玩的遊戲內容。

玩家可以在「故事創作器模式」中使用以下功能：

混搭任務目標：提供了《刺客教條：奧德賽》的六種任務目標供玩家選擇，例如放走或暗殺目標，以及前往指定地點。

創造分支故事情節：基於《刺客教條：奧德賽》的互動式分支對白系統，玩家能創作出屬於自己的多重結局分支故事情節。

與歷史互動：玩家可以使用主遊戲裡多采多姿的歷史及虛構角色，重述主遊戲裡的歷史事件，或是創造自己的獨特事件。

角色扮演選項：類似主遊戲，玩家可以在對白系統中定義角色扮演項目，例如說謊或攻擊 NPC。

玩家必須擁有《刺客教條：奧德賽》遊戲才可遊玩利用「故事創作器模式」創作出來的故事。玩家若想創作自己的故事，則必須透過PC上網編輯。

先前Ubisoft便曾透露今年內並不會針對《刺客教條》系列作主軸故事更新，因此更新項目會聚焦在使《刺客教條：奧德賽》上市後內容擴充。

在釋出兩部大型章回式劇情內容：「第一把袖劍的傳承」和「亞特蘭提斯之命運」，配合此次推出的「故事創作器模式」，預期可讓玩家有更豐富的遊玩體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》