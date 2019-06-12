Ubisoft揭曉免費遊玩的動作角色扮演行動遊戲《湯姆克蘭西：Elite Squad》

Ubisoft稍早在E3 2019展前活動宣布推出全新免費遊玩的動作角色扮演行動遊戲《湯姆克蘭西：Elite Squad》。

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由Ubisoft Owlient工作室打造的《湯姆克蘭西：Elite Squad》，是一款匯集《火線獵殺》、《縱橫諜海》、《全境封鎖》和《虹彩六號》等故事角色的軍事角色扮演行動遊戲，將讓玩家首次能組織由湯姆克蘭西世界傳奇角色組成隊伍執行任務，包括Caveira、山姆費雪、「噩夢 (El Sueño)」、Montagne、「牧羊人」等人物。

玩家將率領角色參與即時槍戰，並且讓這些角色獲取經驗值，以及提昇武器與裝備。另外，玩家也能在「競技場」裡挑戰其他部隊，展開激烈的PvP對決，同時也能在壯觀的「公會戰爭 (Guild Wars)」與其他玩家聯手抗敵。

遊戲中也將包含驚險刺激的戰役模式，提供獨特的湯姆克蘭西故事劇情，讓玩家對抗新威脅拯救世界。

目前玩家已經可以透過官網預先登記

玩家現在就可以到 elitesquadgame.com 預先登記，並且可在遊戲於App Store或Play Store正式上架時獲得獨特獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》