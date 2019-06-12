Ubisoft也推出自有遊戲訂閱遊玩服務UPlay+ 明年更與Google Stadia合作

Ubisoft稍早宣布推出自有遊戲訂閱服務UPlay+，將可讓玩家透過按月訂閱方式遊玩Ubisoft旗下超過100款遊戲，其中更包含稍早揭曉的《看門狗：自由軍團》在內新作。

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UPlay+服務將於今年9月3日率先在Windows PC平台推出，並且以每月14.99歐元價格訂閱使用，即可讓玩家以無限制形式下載超過100款遊戲，其中包含最新發行遊戲作品、老遊戲、進階版本，以及後續推出的追加內容組合包。

此外，訂閱UPlay+服務的玩家，更可自動獲取未來新作beta測試資格，以及提早遊玩資格，例如自動獲取預計在9月5日開放beta測試的《火線獵殺：絕境》的參與資格，並且在10月1日搶先一般玩家玩到《火線獵殺：絕境》終極版。

目前UPlay+訂閱服務收錄遊戲內容，分別如下：

新作：《看門狗：自由軍團》、《火線獵殺：絕境》、《虹彩六號：隔離行動 (Rainbow Six Quarantine)》、《眾神與怪獸 (Gods & Monsters)》等。

最新發行遊戲：《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《虹彩六號：圍攻行動》、《極地戰嚎 5》、《美麗新世界 1800》等。

經典Ubisoft遊戲：包括《極地戰嚎》與《雷射超人》系列、《波斯王子》、《縱橫諜海》、《神鬼冒險》等。

廣受喜愛的PC系列遊戲：《魔法門之英雄無敵》、《獵殺潛航》、《工人物語》、《美麗新世界》等。

而在6月10日至8月15日期間搶先訂閱Uplay+服務的玩家，即可在9月3日至9月30日期間免費試用Uplay+服務功能，Uplay+服務內容也預計在2020年於Google Stadia服務上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》