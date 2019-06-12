系列作品邁入10週年 《舞力全開2020》將於11/5推出

Ubisoft稍早確認，《舞力全開2020 (Just Dance 2020)》將於今年11月5日推出，分別提供Playstation 4、Xbox One、Nintendo Switch平台版本，同時也將透過Google Stadia服務提供遊玩。

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根據Ubisoft說明，《舞力全開》系列遊戲至今已經累積發行6700萬套，並且在過去10年於全球吸引超過1億2000名玩家遊玩，成為史上最暢銷電玩遊戲作品之一。除了藉由攝影鏡頭識別身體姿勢進行遊玩，還可藉由手持體感控制器，或是透過智慧型手機當作體感控制器進行遊玩，藉此持續吸引玩家一同熱舞。

而此次揭曉的《舞力全開2020》，除了確定將在今年11月19日推出，更將收錄40首新歌，並且讓合作模式回歸，分別如下：

40 首新歌：從排行榜金曲、闔家喜愛的歌曲、病毒式網路傳播的洗腦神曲，乃至於新秀藝人的最新作品，讓每位《舞力全開》遊戲玩家都能獲得滿滿樂趣。

經典貼紙數位合集：充分反映《舞力全開》過去10年風采的經典貼紙數位合集，將讓玩家陶醉在《舞力全開》遊戲世界中，體驗這10年來的無窮樂趣及無限創意。

回歸的合作模式：玩家可以在合作模式中與好友組隊享受更多樂趣。合計分數的合作模式能讓玩家聚在一起稱霸舞池。

更加個人化的遊戲體驗：加強版推薦系統會根據玩家最喜愛的《舞力全開》內容精選出個人化的推薦項目供玩家選擇。此外，玩家也可以自創遊玩清單自訂他們的《Just Dance 舞力全開》派對。

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在 E3 電玩遊戲展上揭露的首波歌曲包括：

God Is a Woman – Ariana Grande

Skibidi – Little Big

Vodovorot – XS Project

Bangarang – Skrillex Ft. Sirah

Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy - Riton & Kah-Lo

High Hopes – Panic! At The Disco

Kill This Love – BLACKPINK

Sushi - Merk & Kremont

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

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除了《舞力全開2020》帶來的令人興奮全新內容外，玩家也能繼續享用《舞力全開》的各種經典特色功能：

揮汗模式 (Sweat Mode)：「揮汗模式」可讓玩家一面運動一面享受樂趣！他們可以追蹤燃燒的卡路里、跳舞時間，並能藉由專屬的揮汗遊玩清單激勵自己持續運動。

兒童模式 (Kids Mode)：這個專屬兒童模式提供了 8 首專為小朋友規劃的全新歌曲，並帶來為孩童量身定製的有趣舞蹈體驗，讓年紀小的玩家也能盡情享受遊戲樂趣。

Just Dance Unlimited：這個須訂閱使用的隨選跳舞串流服務提供500首以上歌曲和更多精彩內容，而每套新遊戲皆免費提供一個月的Just Dance Unlimited訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》