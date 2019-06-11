莉姆露露確認以追加下載角色加入《侍魂 曉》

預計在6月27日於PlayStation 4、Xbox One平台推出的《侍魂 曉 (SAMURAI SHODOWN)》，稍早確認將以下載方式加入全新角色「莉姆露露」。

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日前在PAX 2019活動期間確認，《侍魂 曉》登場角色包含眾人熟悉的霸王丸、娜可露露、橘右京、加爾福特、服部半藏、柳生十兵衛、千兩狂死郎、色、牙神幻十郎、夏洛特、地震、塔姆塔姆與德川慶寅，加上後續公布的全新角色Darli Dagger、以忍者造型登場的鞍馬夜叉丸，以及手持陰陽八卦盾的中國風造型角色吳瑞香，使得《SAMURAI SHODOWN》總登場角色目前達16人。

而此次在E3 2019期間釋出全新宣傳影片內容更確認，「莉姆露露」將以下載角色身分加入。

在先前說明中，《侍魂 曉》將以11年後完全推行的系列遊戲新作形式登場，並且維持《侍魂》系列以冷兵器近距離對戰遊玩形式，此次更在畫風融合水墨與動畫筆觸，同時在電腦操作角色也融合人工智慧技術，透過學習玩家遊玩技巧讓CPU對戰能力提昇，藉此增加玩家遊玩難度與遊玩真實感，同時遊戲更以Unreal Engine 4遊戲引擎製作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》