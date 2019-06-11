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在島上展開無止盡對決 《死亡循環》讓玩家扮演刺客對戰

2019-06-11 08:19楊又肇

過去推出《冤罪殺機》系列的Arkane工作室，稍早於Bethesda E3 2019展前活動上揭曉全新第一人稱視角動作遊戲《死亡循環 (DEATHLOOP)》。

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《死亡循環》將讓玩家扮演在黑礁 (Blackreef)島上進行無止盡對覺得刺客，將透過精心設計的關卡擊倒島上狙擊目標，藉此結束對決循環。

不過，遊戲目前暫時未公布上市時程與實際發行平台，但有可能同時針對Windows PC與家用主機平台推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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