在島上展開無止盡對決 《死亡循環》讓玩家扮演刺客對戰

相關新聞
基努李維現身E3展玩家嗨爆 Xbox揭新訂閱方案PC版也暢玩到飽2019-06-10 16:53
《德軍總部：血氣方剛》釋出更多宣傳影片 7/26推出2019-06-11 08:21
直接整合在遊戲引擎內，id Software展示遊戲串流應用技術「Orion」2019-06-11 08:20
以第一人稱視角肢解惡魔，《毀滅戰士：永恆》確定將於11月下旬推出2019-06-11 08:20
《指揮官基恩》新作登上手機平台，預計今年夏季開放測試2019-06-11 08:20
《異塵餘生76》釋出52人大逃殺模式，秋季將追加大型更新2019-06-11 08:20
《邪靈入侵》系列團隊與三上真司打造 《鬼線：東京》尋找人們憑空消失原因2019-06-11 08:20
《上古卷軸：BLADES》將登上Nintendo Switch平台，追加全新內容2019-06-11 08:19
《狂怒煉獄2》釋出全新資料片，追加全新敵人、機甲與劇情2019-06-11 08:19
《上古卷軸：傳奇》追加全新資料片「艾斯維爾之月」2019-06-11 08:19
《上古卷軸Online：Elsweyr》全新資料片上線，帶領玩家進入貓人國度Elsweyr2019-06-11 08:19
與Gogoro合作，台灣山葉釋出首款電動車預告影片2019-06-11 08:19
《Final Fantasy VII重製版》確定將於2020年3月3日推出2019-06-11 08:19
莉姆露露確認以追加下載角色加入《侍魂 曉》2019-06-11 08:18
描述賽亞人孫悟空成長軌跡 《七龍珠Z：卡卡洛特》揭曉2019-06-10 23:57
《聖靈之光2》確認明年2月推出，呈現全新奇幻遊玩模式2019-06-10 23:57
士官長回歸 《最後一戰：無限》將搭配Xbox One新機一同推出2019-06-10 23:57
基努李維代言演出 《電馭叛客2077》預計明年4月推出2019-06-10 23:57
《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新宣傳影片內容2019-06-10 23:57
夢幻之星Online 2確定進駐北美，以Azure雲端服務運作、加入在地化設計2019-06-10 23:57
在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出2019-06-10 23:57
《永恆之柱》系列開發商打造新作《外圍世界》 預計10月推出2019-06-10 23:57
微軟公布《模擬飛行》新作 採用4K HDR衛星圖資、Azure人工智慧技術打造2019-06-10 23:57
《我的世界：地下城》預計明年春季推出，4人組隊挑戰地城冒險2019-06-10 23:57
《極限競速：地平線4》追加全新擴充內容「樂高競速冠軍」2019-06-10 23:57
《邊緣禁地3》釋出最新影片、《邊緣禁地2》全新擴充內容開放下載2019-06-10 23:57
《時空幻境 傳奇》系列新作 《Tales of Arise》將於2020年推出2019-06-10 23:57
《世紀帝國2：決定版》公布新宣傳影片 加入3場新戰役、4種新文明2019-06-10 23:57
宮崎英高攜手《冰與火之歌》系列作者打造 《ELDEN RING》將再挑戰奇幻動作角色扮演玩法2019-06-10 23:57
《戰爭機器5》確認9/10推出，將與電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》合作內容2019-06-10 23:57
延續《厄夜叢林》系列、以第一人稱視角詮釋恐懼 《布萊爾女巫》將於8/30推出2019-06-10 23:57
微軟揭曉更多獨立開發遊戲內容，將透過Xbox Game Pass服務銜接更多玩家2019-06-10 23:55
《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新實機遊玩影片2019-06-10 15:24
《APEX英雄》公布第二季更新資訊 追加全新英雄「華森」2019-06-10 15:23
戰地風雲5公布第四章內容「迎難而上」，第五章預計今年秋季更新2019-06-10 15:23
EA宣布推出《模擬市民4》全新資料片「島嶼生活」增加新場景與種族2019-06-10 15:23
EA揭曉FIFA系列新作 國際足盟大賽20公開全新「VOLTA」玩法2019-06-10 15:23
《秘境探險》真人改編電影預計2020年底上映 確定由《蜘蛛人》主角主演2019-06-10 15:23
EA再與三家獨立遊戲工作室合作 《孤獨之海》7月發售2019-06-10 15:23
熱門文章
小米手環4售價曝光！螢幕可換多彩錶盤 明天上市2019-06-10 20:34
蘋果AR眼鏡新專利曝光 眼鏡之外通通看不到2019-06-10 16:20
蘋果大裁200人 將收購自動駕駛新創公司「全體員工」2019-06-10 19:23
基努李維現身E3展玩家嗨爆 Xbox揭新訂閱方案PC版也暢玩到飽2019-06-10 16:53
降低受制美國比例，歐洲處理器計畫以Arm、RISC-V技術打造超算等級處理器2019-06-11 08:21
電信方案拚創意 台灣之星攜手Yahoo奇摩最高送17,000點2019-06-10 15:26
傳NVIDIA計畫在7月中旬推出GeForce RTX 20系列「Super」顯示卡2019-06-10 15:24
與Gogoro合作，台灣山葉釋出首款電動車預告影片2019-06-11 08:19
Mozilla計畫今年10月推出服務訂閱制的Firefox Premium2019-06-11 08:22
《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新實機遊玩影片2019-06-10 15:24
第二代Xbox Elite菁英無線控制器揭曉 11月4日開放銷售2019-06-10 15:23
微軟揭曉更超值Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務 囊括Xbox、PC平台內容2019-06-10 15:17
在島上展開無止盡對決 《死亡循環》讓玩家扮演刺客對戰2019-06-11 08:19
描述賽亞人孫悟空成長軌跡 《七龍珠Z：卡卡洛特》揭曉2019-06-10 23:57
《Final Fantasy VII重製版》確定將於2020年3月3日推出2019-06-11 08:19
EA宣布推出《模擬市民4》全新資料片「島嶼生活」增加新場景與種族2019-06-10 15:23
戰地風雲5公布第四章內容「迎難而上」，第五章預計今年秋季更新2019-06-10 15:23
《APEX英雄》公布第二季更新資訊 追加全新英雄「華森」2019-06-10 15:23
《星際大戰 絕地：組織殞落》釋出全新宣傳影片內容2019-06-10 23:57
《秘境探險》真人改編電影預計2020年底上映 確定由《蜘蛛人》主角主演2019-06-10 15:23
微軟預告下一款Xbox One主機「Project Scarlett」支援光線追蹤、2020年底推出2019-06-10 15:23
士官長回歸 《最後一戰：無限》將搭配Xbox One新機一同推出2019-06-10 23:57
基努李維代言演出 《電馭叛客2077》預計明年4月推出2019-06-10 23:57
《德軍總部：血氣方剛》釋出更多宣傳影片 7/26推出2019-06-11 08:21
微軟10月將預覽Project xCloud服務 玩家可異地串流遊玩持有遊戲2019-06-10 15:23
EA再與三家獨立遊戲工作室合作 《孤獨之海》7月發售2019-06-10 15:23
《聖靈之光2》確認明年2月推出，呈現全新奇幻遊玩模式2019-06-10 23:57
《世紀帝國2：決定版》公布新宣傳影片 加入3場新戰役、4種新文明2019-06-10 23:57
微軟揭曉更多獨立開發遊戲內容，將透過Xbox Game Pass服務銜接更多玩家2019-06-10 23:55
EA揭曉FIFA系列新作 國際足盟大賽20公開全新「VOLTA」玩法2019-06-10 15:23
以第一人稱視角肢解惡魔，《毀滅戰士：永恆》確定將於11月下旬推出2019-06-11 08:20
《上古卷軸：BLADES》將登上Nintendo Switch平台，追加全新內容2019-06-11 08:19
微軟公布《模擬飛行》新作 採用4K HDR衛星圖資、Azure人工智慧技術打造2019-06-10 23:57
在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出2019-06-10 23:57
直接整合在遊戲引擎內，id Software展示遊戲串流應用技術「Orion」2019-06-11 08:20
宮崎英高攜手《冰與火之歌》系列作者打造 《ELDEN RING》將再挑戰奇幻動作角色扮演玩法2019-06-10 23:57
夢幻之星Online 2確定進駐北美，以Azure雲端服務運作、加入在地化設計2019-06-10 23:57
《永恆之柱》系列開發商打造新作《外圍世界》 預計10月推出2019-06-10 23:57
《戰爭機器5》確認9/10推出，將與電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》合作內容2019-06-10 23:57
《極限競速：地平線4》追加全新擴充內容「樂高競速冠軍」2019-06-10 23:57
留言