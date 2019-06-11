《邪靈入侵》系列團隊與三上真司打造 《鬼線：東京》尋找人們憑空消失原因

由《邪靈入侵》系列開發團隊，以及知名遊戲製作人三上真司帶領Tango Gameworks打造的《鬼線：東京 (GhostWire Tokyo)》，稍早於Bethesda E3 2019展前活動上揭曉。

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《鬼線：東京》故事設定在日本東京，並且出現人們憑空消失，同時接連出現許多神秘人士的奇幻動作冒險遊戲。

不過，目前Tango Gameworks尚未公布《鬼線：東京》具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》