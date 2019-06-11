《指揮官基恩》新作登上手機平台，預計今年夏季開放測試

Bethesda在E3 2019展前活動揭曉《指揮官基恩 (Commander Keen)》系列同名新作，預計進入Android、iOS在內手機平台。

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相比1990年於PC平台推出的捲軸冒險遊戲《指揮官基恩》，此次玩家將善用手機觸控操作雙胞胎角色比利 (Billy)與比莉 (Billie)，並且透過故事模式、對戰模式完成挑戰。

目前《指揮官基恩》將支援英文、法文、德文、義大利文與西班牙文，接下來也會持續更新增加支援更多語言介面，預計會在今年夏季進行測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》