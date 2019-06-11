以第一人稱視角肢解惡魔，《毀滅戰士：永恆》確定將於11月下旬推出

除了揭曉串流最佳化軟體框架技術「Orion」，id Software在Bethesda的E3 2019展前活動上也揭曉《毀滅戰士》系列新作，並且確定以《毀滅戰士：永恆 (DOOM ETERNAL)》為稱，預計在今年11月22日推出Xbox One、PlayStation 4、Windows PC與Nintendo Switch版本。

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在《毀滅戰士：永恆》中，玩家將可在第一人稱視角中感受以武器肢解惡魔的快感，同時也能透過、全新「戰鬥模式 (Battlemode)」體驗不同玩家分別扮演毀滅戰士與惡魔的玩法，而更多細節則將會在今年的QuakeCon活動上公開。

另外，《毀滅戰士：永恆》也確認將會透過Google Stadia提供串流遊玩，其中預期也將應用串流最佳化軟體框架技術「Orion」，藉此維持串流遊玩時的流暢度。

而在開放預購的典藏版遊戲中，將包含可實際穿戴的全尺寸複製品頭盔，以及《毀滅戰士》、《毀滅戰士：永恆》在內無損數位原聲帶卡帶，還有美術作品集與精美石板畫等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》