直接整合在遊戲引擎內，id Software展示遊戲串流應用技術「Orion」

Bethesda在E3 2019展前活動中，正式揭曉由id Software打造的遊戲串流應用技術「Orion (獵戶座)」，標榜能以更低延遲表現提供更高畫質的串流遊戲體驗。

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在此次示範中，id Software技術長Robert Duffy表示「Orion」相關技術將直接整合在遊戲引擎內，因此遊戲本身即可降低串流延遲問題，讓整體串流遊玩效率可提升20%、使用頻寬比例降低40%，並且可藉此降低玩家遊玩體驗因延遲造成干擾情況，同時遊戲廠商也能節省用戶體驗維護成本。

同時，「Orion」是全軟體應用技術，並非建立在特定硬體環境下使用，因此同樣可應用在Google Stadia，或是微軟Project xCloud等串流服務平台使用，意味主要是針對遊戲內容串流應用最佳化。

透過「Orion」最佳化的《毀滅戰士》，在此次示範中更呈現幾乎毫無延遲的串流遊玩表現，而id Software也際會對外開放「Orion」技術測試，讓玩家可在家體驗串流遊玩2016年推出的新版《毀滅戰士》。

不過，「Orion」首波開放支援測試機種為iOS 11或iOS 12作業系統版本行動裝置，未來預期也會加入支援Android平台機種，但暫時尚未確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》