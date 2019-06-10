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微軟揭曉更多獨立開發遊戲內容，將透過Xbox Game Pass服務銜接更多玩家

2019-06-10 23:55楊又肇

微軟在此次E3 2019展前活動中，總計揭曉60款遊戲作品，其中14款來自微軟Xbox Game Studio，其中有不少遊戲源自獨立開發者，並且藉由Xbox Game Pass訂閱服務讓更多玩家遊玩，甚至可藉由Project xCloud雲端串流服務遊玩。

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此次微軟總計揭曉眾多遊戲作品，由於篇幅有限，因此透過此篇作整理介紹。

忍者蛙 (Battletoads)》— Xbox One平台

《忍者蛙》重現江湖！Rare與Dlala聯手鉅獻的獨特風格遊戲。以獨到的動畫風格、狂野的橫向卷軸與團隊合作遊戲，適合團隊型玩家加入。玩家可以操控Rash、Zitz與Pimplex來粉碎、踩碎和闖過重重難關，經過場場精心設計的關卡擊敗強大的敵人。玩家可以期待看到荒野的地圖、令人難忘的角色、讓人驚奇的遊戲挑戰等全新冒險活動，而這都將以團隊合作遊戲為重！

《Bleeding Edge》— Xbox One及Windows 10 PC平台

Ninja Theory工作室推出的全新遊戲《Bleeding Edge》，提供獨一無二的體驗，結合第三人稱動作格鬥與4對4多人團隊連線對戰。挑選一位超能的叛徒角色並加入來自社群邊緣的團隊，以無人可擋的力量輾壓你的敵手。在快速卻充滿策略的戰場中瞬間冷凍敵手、控制心靈、駕馭飛彈、釋放電能吉他力量。遊戲將會依照競技中的技巧、時間點與團隊合作給予獎勵機制。遊戲將支援Xbox Play Any Where，推出Xbox One與Windows 10 PC平台版本。

《CrossFireX》— Xbox One、Xbox Game Pass

Crossfire《穿越火線》是一款免費的第一人稱射擊遊戲，也是世界上最多人玩的PC遊戲之一。如今宣佈將會於2020年首次登上Xbox One遊戲主機平台，稱為CrossFireX《穿越火線X》，並為主機版遊戲提供全新內容。由韓國首爾的開發商Smilegate Entertainment開發，Xbox玩家可以期待豐富的平台體驗，包括與Remedy Entertainment合作開發的單人模式，還有為Xbox Game Pass玩家設計的大逃殺與多人競爭模式。

《樂高星際大戰：天行者傳奇 (LEGO Star Wars:The Skywalker Saga)》

由Warner Bros. Interactive Entertainment打造，在與眾不同的《LEGO Star Wars:The Skywalker Saga》作品中，體驗9部《Star Wars》系列電影的內容。

玩家將體驗充滿樂趣的探險，異想天開的幽默。以及自由的完全沉浸在LEGO星際大戰的宇宙中。擁有來自整個銀河系的數百個角色和載具，玩家可以全新的方式潛入他們最喜愛的星際大戰時刻，充滿詼諧的LEGO品牌樂趣，一定會讓大小玩家都喜歡。

《RPG TIME: The Legend of Wright》

由DESKWORKS打造，玩家將與一位年輕有抱負的遊戲開發者，以及他自己的角色扮演遊戲一起進入令人驚訝和神奇想像世界。

《Spiritfarer》— Xbox Game Pass

手繪風格的創作者Thunder Lotus再度回歸，並且帶來獨特的第三部作品《Spiritfarer》。

一部關於死亡的風格遊戲。你扮演Stella，操縱渡輪運載亡者的大師。建造一艘船來探索世界。關心你的靈性朋友，並將他們釋放到來生。務農、挖礦、釣魚、豐收、料理，打造你自己的神祕海域，如同你學習如何跟你珍重的朋友說再見一樣。

《State of Decay 2: Heartland》— Xbox One與Windows 10 PC平台

《State of Decay 2: Heartland》將帶領玩家回到Trumbull Valley並展開新的冒險篇章。

曾是《State of Decay》原創的代表性地點，Spencer’s Mill和Marshall小鎮現在充斥著更加進化的血疫：比其他任何地方更為侵略且致命的疾病。對數年前在此落地生根的人或許是熟悉的地方，但Trumbull Valley佈滿新的危險，以及無法形容的恐懼。

Heartland資料片將於2019年6月9日以$9.99美元向《State of Decay 2》玩家推出，包含Xbox One、Windows PC平台及Xbox Game Pass訂閱服務。

《Twelve Minutes》

當一名警察闖入你家時，一個浪漫的夜晚便出現了錯誤的轉折，指控你的妻子謀殺，並讓你失去知覺。心跳驟響，於是你便回到傍晚開始的那刻，然後一次又一次地發生。

由Annapurna Interactive打造即時驚悚互動遊戲，玩家必須善用即將發生的事情的知識，打破12分鐘的輪迴改變結果。

《Wasteland 3》— Xbox Game Pass

《Wasteland 3》是款由Deep Silver打造的末日RPG遊戲，設定於末日後冰冷的Colorado Nation科羅拉多荒地。玩家將面臨具有挑戰性的戰術戰鬥、探索互動世界，並參與一個充滿殘酷道德決策的深層故事。在單人遊戲或合作遊戲中創建和定制一個小隊，無論你是通過和平談判進入槍戰還是試圖平息局面，你的選擇對那些生存在這個嚴酷和無情的世界中的人來說意味著生死。

《Way To The Woods》

One Pixel Dog打造，玩家必須操作一隻鹿與小鹿，踏上穿越未知世界的旅程才能回家。

由Anthony Tan開發的第三人稱冒險遊戲，搭配Aivi和Surasshu的音樂設計，跟Steven Universe的作曲家。揭開Cat Town貓城的神秘面紗，除了躲避一群獵狼，更需藉由你的光芒，探索充滿舊神遺物的世界：人性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

忍者警察

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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