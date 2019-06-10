延續《厄夜叢林》系列、以第一人稱視角詮釋恐懼 《布萊爾女巫》將於8/30推出

以1999年推出藉由第一人稱視角、透過攝影機鏡頭呈現恐怖驚悚的《厄夜叢林》系列遊戲為基礎，微軟在稍早舉辦的E3 2019展前活動揭曉由Bloober Team打造遊戲新作《布萊爾女巫 (Blair Witch)》，同樣以相同視角與呈現手法詮釋恐怖體驗。

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玩家在遊戲中將透過第一人稱視角，以及從攝影機鏡頭所觀看畫面進行遊玩，並且進一步深入布萊爾女巫傳說森林。

遊戲預計在8月30日推出，預計透過Xbox Game Pass平台提供遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》