《戰爭機器5》確認9/10推出，將與電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》合作內容

如同先前曝光消息，微軟在E3 2019展前活動上正式確認《戰爭機器5 (Gears 5)》確定將在9月10日上市，另外也釋出手機版遊戲《Gear POP!》最新宣傳影片，以及與電影《魔鬼終結者：黑暗宿命 (Terminator: Dark Fate)》合作內容。

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在《戰爭機器5》中，玩家將扮演女主角凱特 (Kait)踏遍凜冽冰原、穿越浩瀚沙漠，或是深入沉沒廢墟，並且與小隊成員對抗敵人，進而揭曉獸族的原始面貌。同時，玩家也將在有史以來最浩大、華麗的《戰爭機器》世界地圖中冒險。

《戰爭機器5》提供5種驚險模式，包括逃脫、極度高風險的3人合作模式，當中的敢死隊成員們必須合作從內攻破敵窩。另外，多人對戰模式將在今年7月17日開放測試，部落模式則預計在8月19日測試。

遊戲確定將於今年9月10日發行，並且提供Xbox Game Pass Ultimate方案會員，以及《戰爭機器5終極版》玩家搶先於9月6日進入遊戲。

預購玩家，或是在2019年9月6至16日間透過Xbox Game Pass Ultimate進行遊戲的玩家，即可獲得Terminator Dark Fate角色包，當中包含即將上映的電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》角色Terminator T-800，以及Sarah Conner，可在多人遊戲中作為角色使用。

而微軟也進一步公開手機版遊戲《Gear POP!》最新宣傳影片，但此次似乎並未如市場傳聞與Netflix合作拍攝的真人版電視劇。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》