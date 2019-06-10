在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出

Techland在微軟E3 2019展前活動中公布新作《垂死之光2 (Dying Light 2)》最新宣傳影片。

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《垂死之光2》延續前作開放架構世界遊玩模式，玩家將處於最後一個偉大的人類定居點，並且存在於一個無情的、殭屍出沒的世界中，並且可以在遊戲中任意探索，同時透過跑酷能力與戰鬥技巧求生存，進而在道德與本能之間作選擇。

遊戲預計在2020年春季推出，預計在後續公布更多細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》