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在無情、殭屍出沒世界求生存 《垂死之光2》明年春季推出

2019-06-10 23:57楊又肇

Techland在微軟E3 2019展前活動中公布新作《垂死之光2 (Dying Light 2)》最新宣傳影片。

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《垂死之光2》延續前作開放架構世界遊玩模式，玩家將處於最後一個偉大的人類定居點，並且存在於一個無情的、殭屍出沒的世界中，並且可以在遊戲中任意探索，同時透過跑酷能力與戰鬥技巧求生存，進而在道德與本能之間作選擇。

遊戲預計在2020年春季推出，預計在後續公布更多細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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