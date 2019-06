《聖靈之光2》確認明年2月推出,呈現全新奇幻遊玩模式

由Xbox Game Studio與Moon Studios共同推出的《聖靈之光2 (Ori and the Will of Wisps)》,稍早於微軟E3 2019展前活動確認將在2020年2月11日正式推出,預計推出Xbox One、Windows PC平台,同時也首度開放透過Steam平台銷售。

分享 facebook

延續過往曾經獲得超過50個獎項與提名的《聖靈之光 (Ori and the Blind Forest)》遊玩特色,《聖靈之光2》同時維持奇幻風格設計,並且採用全新遊玩與戰鬥模式,同時也帶來更加巨大的讀方角色。

《聖靈之光2》除了將在Xbox One、Windows PC平台推出,同時也將配合微軟近期市場策略開放藉由Steam平台銷售,藉此增加更多玩家遊玩機會。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》